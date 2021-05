Brasil enfrenta falta de Coronavac para segunda dose

Até o início desta segunda-feira (03/05), a aplicação da segunda dose da Coronavac, vacina fundamental no programa de imunização brasileiro contra a covid-19, estava suspensa em pelo menos nove capitais e centenas de outras cidades menores, em 18 estados.

A paralisação da vacinação não é exatamente uma novidade no Brasil, já tendo ocorrido em vários estados. Mas antes o que acontecia era a interrupção da convocação de novos grupos prioritários – a aplicação da segunda dose continuava, porque estava reservada.

Agora está faltando vacina também para quem já havia recebido a primeira dose. Isso, aliado ao fato de centenas de milhares de brasileiros não terem voltado para complementar a imunização com a Coronavac, preocupa especialistas.

Segundo uma pesquisa do final de abril da Confederação Nacional de Municípios (CNM), quase um terço das cidades brasileiras ficaram sem a segunda dose da Coronavac. O problema seria mais grave na região Sul do país – ali, quase metade das prefeituras disse ter interrompido a vacinação com a segunda dose.

Na raiz da crise, segundo especialistas e a própria atual gestão do Ministério da Saúde, está uma comunicação de março da pasta de que doses não precisariam ser guardadas para aplicação em que já recebeu a primeira.

A Coronavac é produzida pelo farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Atualmente, cerca de três em cada quatro pessoas vacinadas no Brasil receberam o imunizante.

Por que a segunda dose da Coronavac é tão importante

Duas vacinas são atualmente aplicadas no Brasil: a Coronavac e o imunizante da AstraZeneca, desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford e produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A vacina da AstraZeneca-Oxford deve ter a segunda dose aplicada em intervalo de três meses. Mas a da Coronavac tem melhor eficiência comprovada quando a segunda dose é aplicada em um intervalo de 21 a 28 dias.

Um recente estudo realizado no Chile mostrou que a Coronavac é apenas 16% eficaz após a primeira dose.

O estudo, que analisou a eficácia da vacina entre 10,5 milhões de pessoas, descobriu que a proteção contra a forma sintomática da doença aumentou de 16% para 67% com a segunda dose. Como comparação, a vacina da AstraZeneca é 76% eficaz duas semanas após a primeira injeção.

A taxa de eficácia obtida com pessoas que levaram apenas uma aplicação é baixa, registrando 16% – isto é, de 100 pessoas que tiveram contato com o vírus depois de tomar uma dose, 84 se infectaram e apresentaram sintomas.

Os índices de eficácia para casos que demandam internação em enfermaria (35,65%) e em UTI (42,70%) são maiores, mas seguem sendo considerados de baixa proteção. No caso de mortes por covid-19, a taxa de eficácia com apenas uma dose foi de 40,23%.

A conclusão do estudo chileno foi clara: apenas uma dose da Coronavac não é suficiente para proteger contra uma infecção pelo coronavírus.

"A efetividade com uma única dose é baixa. Por isso temos que insistir em que todos tomem a segunda dose para garantir um nível de proteção adequada", afirma o diretor de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palácios.

Incógnita sobre atrasar demais a segunda dose

Os dados de eficácia das vacinas são baseados em protocolos, e segundo especialistas não está claro o que pode ocorrer se as pessoas forem muito além dos 28 dias previstos para a segunda dose.

Ou seja, ainda não existem dados sobre a diferença na taxa de eficácia com o atraso das doses. Existe apenas a certeza em relação à Coronavac: apenas uma dose não garante a imunização.

Segundo recomendação do Ministério da Saúde de 27 de abril, quem não tomou a segunda dose dentro do prazo de até 28 dias deve recebê-la mesmo assim.

"É improvável que intervalos aumentados entre as doses das vacinas ocasionem a redução na eficácia do esquema vacinal", diz o texto.

Especialistas dizem que atrasos devem ser evitados, porque a proteção não é assegurada até que a segunda dose seja aplicada.

No último dia 28, em entrevista coletiva, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que, mesmo que a pessoa tome a segunda dose 15, 20 ou até 30 dias após a data prevista, não há interferência no esquema vacinal.

A origem da crise

Em nota na última sexta-feira, o Butantan disse não ter "responsabilidade pelo atraso na aplicação da segunda dose da Coronavac".

"O Butantan produz e entrega a vacina contra a covid-19 ao Ministério da Saúde, responsável pelo planejamento e distribuição", disse o instituto no Twitter. "Até aqui, o Butantan fez suas entregas cumprindo o contrato que assumiu. A programação para usar o estoque da segunda dose para aplicar a primeira dose cabe aos municípios, a partir de orientações do Ministério da Saúde."

Especialistas apontam que o Ministério da Saúde não seguiu a indicação de epidemiologistas de guardar vacinas que exigem duas doses para garantir a imunização completa.

Segundo o próprio atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as mudanças na estratégia da vacinação contra a covid-19 na gestão de seu antecessor, Eduardo Paziello, colaboraram para a atual falta de vacinas em vários estados brasileiros.

Levantamento do jornal O Globo mostrou que municípios em pelo menos 18 estados suspenderam a aplicação da segunda dose da Coronavac: Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Amapá, Sergipe, Rondônia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, mais da metade das capitais do país está com falta de Coronavac, e outras sete têm disponibilidade limitadas do imunizante.

Em fevereiro, Pazuello divulgou a orientação para que as cidades usassem todo o estoque da primeira dose, sem se preocupar com a segunda. O Ministério da Saúde voltou atrás poucos dias depois: a segunda dose deveria ser guardada. Mas apenas um mês depois, o ministério voltou a dizer que todas as vacinas armazenadas para garantir a segunda dose poderiam ser utilizadas como primeira dose.

Em 26 de abril, Queiroga disse, no Senado, que a orientação mudou e que seu ministério recomenda agora que os estados armazenem metade do estoque para a aplicação da segunda dose.

Outro problema foi a falta de insumos vindos da China, que chegou a levar à paralisação da fabricação e atrasos na entrega da Coronavac. Em 6 de maio, o estado de São Paulo espera entregar mais um milhão de doses da vacina ao governo federal. Não há estimativas oficiais de exatamente quantas doses faltam no Brasil para finalizar a imunização de quem já recebeu a primeira dose.

rpr/ek (ots)