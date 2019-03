Brasil e México iniciam livre-comércio de veículos leves

Passa a valer a partir desta terça-feira (19/03) um acordo entre Brasil e México que estabelece o livre-comércio de automóveis e autopeças entre os dois países. Isso permitirá a importação e exportação de automóveis sem a imposição de tarifas ou limitações quantitativas.

O fim do regime de cotas para automóveis, comerciais leves e peças correspondentes estava previsto em acordo firmado em 2015. A medida anula também a chamada lista de exceções, que previa regras de origem específicas para as autopeças.

Além disso, as restrições aos veículos pesados, como caminhões e ônibus, deixarão de valer no próximo ano. As negociações referentes a essas barreiras deverão ser reforçadas nos próximos meses.

Em nota conjunta, os Ministério da Economia e das Relações Exteriores afirmam que a medida está prevista no Acordo de Complementação Econômica nº 55 (ACE-55), que regula o comércio automotivo e a integração produtiva entre os dois países desde 2002.

Segundo o comunicado, o retorno do livre comércio entre Brasil e México é um "passo importante para aprofundar o relacionamento comercial entre as duas maiores economias da América Latina".

"O governo brasileiro tem grande interesse em ampliar o livre comércio com o México para outros setores, tanto industriais quanto agrícolas, com a inclusão de matérias sanitárias e fitossanitárias, facilitação de comércio e barreiras técnicas ao comércio, conforme compromisso assumido anteriormente nas negociações do Acordo de Complementação Econômica nº 53" afirma a nota dos ministérios.

O comunicado diz ainda que "o governo brasileiro pretende retomar as negociações para um acordo mais abrangente de livre comércio com o México, paralisadas desde 2017.”

