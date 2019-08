Brasil aceita ajuda do Reino Unido para combater queimadas

Os países europeus com mais florestas

#1: Finlândia (71,3%)

O país da UE com maior cobertura florestal é a Finlândia: 71,3% do território. O parque nacional Hossa (foto), criado em 2017 e com 110 km², tem lagos cristalinos e trilhas para a prática de caminhada e bicicleta – parte delas é acessível para portadores de necessidades especiais. Em comparação, no Brasil a porcentagem do território com florestas é de 58,9%, segundo dados de 2016 do Banco Mundial.