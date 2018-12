Bomba mata turistas perto de pirâmides no Egito

Dois turistas morreram e outras 12 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira (28/12) após a explosão de uma bomba caseira colocada perto de um ônibus repleto de turistas nas proximidades das pirâmides de Gizé, nos arredores do Cairo, informou o Ministério do Interior do Egito.

Os mortos, segundo comunicado publicado pelo governo egípcio, são dois turistas do Vietnã. Entre os feridos estão dez turistas, o motorista do veículo e o guia turístico.

A bomba foi instalada na rua onde estão as pirâmides, no distrito de Haram, um dos principais pontos turísticos do Cairo. O dispositivo foi detonado às 18h15 locais (14h15 em Brasília) na hora que em que o ônibus passou pelo local.

As forças de segurança estão no lugar do ataque para investigar o que ocorreu e localizar os possíveis autores do atentado.

Esta foi a primeira ação com explosivos contra turistas registrada no Egito desde o atentado em um avião russo no fim de 2015. A aeronave caiu na Península do Sinai, no nordeste do país, depois de explodir no ar, matando todas as 224 pessoas a bordo.

São frequentes os atentados contra as forças de segurança do Egito e, nos últimos dois anos, vários ataques contra civis, especialmente da minoria copta cristã, foram registrados.

O país está em estado de emergência desde abril de 2017 após uma série de atentados contra igrejas no país.

Em fevereiro deste ano, as Forças Armadas do Egito iniciaram uma grande campanha militar contra o grupo terrorista Wilayat Sina, filial do Estado Islâmico no país, e mataram 459 suspeitos de terem envolvimento com a organização.

JPS/efe/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter