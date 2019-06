Bomba da Segunda Guerra Mundial explode e abre cratera na Alemanha

Bombas da 2ª Guerra descobertas na Alemanha

Munição no fundo do mar

Artefatos explosivos da Segunda Guerra, como bombas e granadas, estão também no Mar Báltico, no Mar do Norte e em águas continentais da Alemanha. Estima-se que 1,5 milhão de toneladas dessas munições sigam debaixo d'água. Muitas foram despejadas pelos próprios alemães durante a guerra para que não caíssem nas mãos dos Aliados; outras foram jogadas no mar a mando das forças vitoriosas.