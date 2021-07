Brasil

Bolsonaro recebe vice-líder da ultradireita alemã

Deputada da AfD divulga foto dela no Palácio do Planalto ao lado do presidente da República e diz que encontro ocorreu na semana passada. Ela também se reuniu com Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis.

Presidente Jair Bolsonaro abraçado a Beatrix von Storch e ao marido dela, Sven von Storch, em Brasília