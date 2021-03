Bolsonaro mente em pronunciamento sobre a pandemia

Em pronunciamento na noite desta terça-feira (23/03) – dia em que o Brasil registrou mais de 3 mil mortes por covid-19 em 24 horas pela primeira vez e em meio ao pior momento da epidemia e ao que foi classificado como o maior colapso sanitário e hospitalar da história do país –, o presidente Jair Bolsonaro tentou defender as ações do governo no combate à crise, mas mentiu e distorceu dados sobre a vacinação.

Na fala de pouco mais de três minutos, apesar de reconhecer que o coronavírus "infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros", o presidente sequer mencionou o recorde de mortes. Ele afirmou que o governo tomou medidas para combater o coronavírus ao longo de toda a pandemia e que sempre foi a favor das vacinas.

"Em nenhum momento, o governo deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia", afirmou o presidente. "Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito."

Na realidade, ao longo de um ano de pandemia, apesar de lançar medidas econômicas, Bolsonaro minimizou frequentemente os riscos do coronavírus, combateu medidas de isolamento social, promoveu curas sem eficácia, criticou a vacina e tentou sabotar iniciativas paralelas de vacinação e combate à doença lançadas por governadores e prefeitos em resposta à inércia do seu governo na área.

Em outubro, o presidente afirmou categoricamente que não compraria a vacina chinesa Coronavac – em claro embate com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que impulsionou o desenvolvimento da vacina da Sinovac, da China, em parceria com o Instituto Butantan.

Em meados de dezembro, Bolsonaro chegou a afirmar que não iria se vacinar. "Se alguém achar que minha vida está em risco, o problema é meu e ponto final", disse em entrevista à TV Bandeirantes. "Esse vírus é igual a uma chuva, vai pegar em todo mundo."

Distorções

No pronunciamento desta terça, Bolsonaro enumerou ações do governo federal para aquisição de vacinas, sem mencionar que inicialmente menosprezou a Coronavac e que inicialmente rejeitou a vacina da Pfizer-Biontech. "Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros”, prometeu.

O presidente disse que intercedeu pessoalmente junto à farmacêutica Pfizer para antecipar a entrega de 100 milhões de doses. No entanto, segundou apurou o jornal Folha de S. Paulo, o governo federal rejeitou no ano passado uma proposta da farmacêutica que previa 70 milhões de doses de vacinas até dezembro deste ano.

Em entrevista à DW, a pesquisadora Margareth Dalcolmo, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), considerou que o Brasil errou ao não negociar vacinas para covid-19 com mais empresas farmacêuticas no "momento adequado" e que o país agora corre atrás de imunizantes.

Em sua fala desta terça, Bolsonaro afirmou também que o Brasil é o quinto país que mais vacinou no mundo. No entanto, segundo levantamento da plataforma Our World in data, ligada à Universidade de Oxford, o Brasil aparece atrás de mais de 70 países em relação a doses aplicadas a cada 100 habitantes até 22 de março. Foram aplicadas 6,64 doses para cada 100 brasileiros.

O presidente também afirmou que o Brasil tem mais de 14 milhões de vacinados. Na realidade, segundo o Ministério da Saúde, já foram aplicadas 15,2 milhões de doses no país – mas das 11,6 milhões de pessoas vacinadas, apenas 3,6 milhões já receberam duas doses.

O presidente também inflou um pouco os números de doses distribuídas para os estados. Enquanto ele disse que foram 32 milhões, o Ministério da Saúde contabiliza 29,9 milhões.

O presidente disse ainda que estão garantidas 500 milhões de doses até o fim do ano, apesar de terem havido vários atrasos nas entregas nos últimos dias. Segundo o Ministério da Saúde, a pasta já garantiu mais de 562 milhões de doses de imunizantes até o fim de 2021, mas, como destaca a agência de checagem Lupa, o governo federal vem alterando o cronograma de entrega de imunizantes no país, o que pode alterar as estimativas.

Bolsonaro também destacou que em setembro de 2020, o Brasil assinou um acordo com o consórcio Covax Facility que prevê 42 milhões de doses para o país. No entanto, segundo a Folha, documentos mostram que cada país envolvido na iniciativa poderia optar por doses para 20% da população ou mais, mas que o Ministério da Saúde optou por acordar doses para apenas 10% dos brasileiros. O primeiro lote de imunizantes adquiridos por meio do consórcio chegou ao Brasil no último domingo.

Mesmo com o ritmo lento da vacinação no país, Bolsonaro prometeu imunizar toda a população até o final do ano. "Muito em breve, retomaremos nossa vida normal”, prometeu o presidente.

O discurso é visto como uma tentativa de melhorar a imagem do governo e mudar o tom em meio a pressões por uma coordenação nacional contra a covid-19. Durante a fala do presidente, houve protestos e panelaços em várias capitais. Na semana passada, o Datafolha apontou que a maioria dos brasileiros vê a pandemia fora de controle e que para 43% Bolsonaro é o principal culpado pela grave situação no país.

lf (ots)