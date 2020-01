Bolsonaro demite secretário que copiou ministro de Hitler

O secretário especial da Cultura, Roberto Alvim, foi afastado do cargo após ter copiado um trecho de um discurso do ministro nazista da Propaganda, Joseph Goebbels, comunicou a própria Secretaria Especial da Cultura nesta sexta-feira (17/01).

A fala de Alvim foi considerada absurda até mesmo dentro do governo, informou O Globo. Parlamentares foram informados da demissão por assessores do presidente Jair Bolsonaro.

Entre os que pediram a saída de Alvim está o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e a Confederação Israelita do Brasil. Ambos consideraram inaceitável citar um ministro de Adolf Hitler para promover um prêmio de artes.

A embaixada da Alemanha no Brasil também se manifestou. "O período do nacional-socialismo é o capítulo mais sombrio da história alemã, trouxe sofrimento infinito à humanidade. A Alemanha mantém sua responsabilidade. Opomo-nos a qualquer tentativa de banalizar ou mesmo glorificar a era do nacional-socialismo", consta no Twitter das representações diplomáticas alemãs no Brasil.

Alvim postou um vídeo para divulgar o recém-criado Prêmio Nacional das Artes. Nele, parafraseia um trecho de um discurso de Goebbels, proferido em Berlim, em 8 de maio de 1933, perante diretores de teatros alemães.

"A arte alemã da próxima década será heroica, será ferrenhamente romântica, será desprovida de sentimentalismo e objetiva, será nacional com um grande pathos e será ao mesmo tempo imperativa e vinculante – ou não será", disse Goebbels no discurso, que é reproduzido em vários livros sobre o nazismo.

"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", afirma Alvim no vídeo.

Usuários de redes sociais criticaram o secretário e também fizeram comentários sobre a estética do vídeo, a aparência do secretário, seu tom de voz e a música de fundo, de Richard Wagner, o compositor favorito de Hitler.

No início do vídeo, o secretário aparece ao lado de uma cruz e de uma bandeira brasileira, tendo ao fundo a foto oficial do presidente Jair Bolsonaro.

Após a polêmica, Alvim afirmou que a semelhança das falas foi apenas uma coincidência e acusou a esquerda de estar fazendo "uma falácia de associação remota" para desacreditar o novo prêmio. "Foi apenas uma frase do meu discurso na qual havia uma coincidência retórica. Eu não citei ninguém", alegou.

Apesar de ressaltar que a semelhança não passou de coincidência e que jamais citaria um ministro de Hitler, o secretário elogiou a retórica de Goebbels. "A frase em si é perfeita: heroísmo e aspirações do povo é o que queremos ver na Arte nacional", completou.

Numa entrevista ao jornal Estado de S. Paulo, Alvim admitiu que o trecho foi inspirado em Goebbels. Ele afirmou que repudia o nazismo, mas que as ideias do trecho copiado são perfeitas e que assina embaixo. "A filiação de Joseph Goebbels com a arte clássica e com o nacionalismo em arte é semelhante à minha e não se pode depreender daí uma concordância minha com toda a parte espúria do ideal nazista", disse o secretário ao jornal paulista.

Quem foi Goebbels

Goebbels era uma das pessoas mais próximas de Hitler e considerado por muitos historiadores como o número 2 do regime nazista. Ele foi o ministro da Propaganda do nazismo, tendo ficado famoso pela sua oratória e seu profundo antissemitismo.

Em 1º de maio de 1945, ele e a esposa, Magda, cometeram suicídio em Berlim, depois de matarem os seis filhos do casal por envenenamento.

