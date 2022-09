Bolsonaro chega a Londres para funeral de Elizabeth 2ª

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na manhã deste domingo (18/09) a Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth 2ª. Logo após a chegada, ele discursou a apoiadores da sacada da residência do embaixador brasileiro e disse que vencerá a eleição no primeiro turno, apesar de aparecer bem atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenções de voto.

"Ontem [sábado] eu estive no interior de Pernambuco e a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno", disse Bolsonaro.

O presidente viajou à capital britânica acompanhado pela primeira-dama, Michelle, por um de seus filhos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, pelo pastor Silas Malafaia, pelo padre Paulo Antônio de Araújo, pelo assessor Fabio Wajngarten e por um tradutor. Apesar da comitiva, apenas Bolsonaro e Michelle participarão dos eventos oficiais de funeral da rainha.

Discurso com tom eleitoreiro

Em seu discurso, Bolsonaro manifestou "pesar e profundo respeito pela família da rainha e também pelo povo do Reino Unido". Mas, logo em seguida, deu um tom mais eleitoreiro à fala.

"Teremos de decidir o futuro da nossa nação. Sabemos quem é o outro lado e o que eles querem implantar no nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será das cores que temos aqui: verde e amarela", disse a apoiadores, que carregavam bandeiras do Brasil.

Na fala, Bolsonaro também tratou sua chegada à Presidência como "missão de Deus" e disse que o Brasil é "a Terra Prometida", "um pedaço do Paraíso".

"Somos um país que não quer discutir liberar as drogas, que não quer discutir legalizar o aborto, e que também não aceita ideologia de gênero. Nosso lema é Deus, pátria, família e liberdade", afirmou o presidente.

A polícia britânica teve que intervir quando apoiadores do presidente xingaram e hostilizaram jornalistas brasileiros próximo à embaixada do Brasil.

Visita ao Palácio de Westminster

Na tarde deste domingo, Bolsonaro e Michelle estiveram no Palácio de Westminster, onde o corpo da rainha está sendo velado desde quarta-feira. Em seguida, serão recepcionado pela família real britânica.

Na segunda-feira, o presidente vai participar do funeral de Estado da rainha, às 11h (horário local), juntamente com outros chefes de Estado e de governo. Em seguida, Bolsonaro e Michelle serão recepcionados novamente pela família real.

De segunda para terça-feira, Bolsonaro embarca para Nova York, nos Estados Unidos, onde, como de praxe, fará o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

le (ots)