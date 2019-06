Bolsonaro é denunciado à ONU após exonerar equipe antitortura

O mês de junho em imagens

Estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina

Mesmo sem contar com sua principal jogadora, a atacante Marta, que se recupera de lesão, o Brasil estreou na Copa do Mundo feminina com uma vitória sobre a Jamaica por 3 a 0, com três gols de Cristiane, em jogo realizado no Stade des Alpes, na cidade francesa de Grenoble. (09/06)