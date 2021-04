Biden vai antecipar meta para que todos os adultos possam receber vacina

O presidente dos EUA, Joe Biden, vai anunciar nesta terça-feira (06/04) que irá antecipar em quase duas semanas o prazo para que todos os adultos do país estejam elegíveis para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19.

No início de março, Biden havia anunciado que queria atingir essa meta em 1º de maio. Agora, o cronograma foi adiantado para 19 de abril, informação que foi confirmada por um funcionário do governo dos EUA à emissora CNN.

Com os estados expandindo gradualmente a elegibilidade para além de grupos prioritários como idosos e trabalhadores essenciais da linha de frente, houve um entendimento de que será possível contemplar todos os adultos nessa nova data.

O estado de Nova York, por exemplo, já começou nesta terça-feira a vacinar pessoas entre 16 e 29 anos. São 1,7 milhão de jovens nessa faixa etária que agora podem marcar um horário para tomar a vacina, o que eleva para quase 16 milhões o total de nova-iorquinos elegíveis à vacinação.

Biden quer visitar um centro de vacinação na Virgínia para anunciar a antecipação do cronograma e, ainda, que 150 milhões de doses foram aplicadas no país desde a sua posse, em 20 de janeiro. Isso coloca o presidente no caminho para cumprir sua nova meta de 200 milhões de doses administradas até 30 de abril – seu centésimo dia na Casa Branca.

O objetivo original de Biden era de aplicar 100 milhões de doses nos seus 100 primeiros dias. O anúncio sobre a elegibilidade da vacina é um tanto simbólico e ocorre quando os estados já estavam antecipando seus prazos em relação à meta original de 1º de maio.

Isso ocorre também na semana em que uma grande quantidade de vacinas está sendo enviada aos estados. Até o momento, três vacinas estão autorizadas nos EUA: a da Johnson&Johnson, que requer apenas uma dose por pessoa, e as da Moderna e Pfizer-Biontech, que são administradas em duas doses.

Pelo menos uma dúzia de estados abriu a elegibilidade para qualquer pessoa com mais de 16 anos apenas na segunda-feira, enquanto o governador de Nova Jersey anunciou no mesmo dia que pessoas com 16 anos ou mais serão elegíveis a partir de 19 de abril. Alguns estados, incluindo Havaí e Oregon, ainda têm 1º de maio como prazo.

Biden havia anunciado na semana passada que 90% dos adultos seriam elegíveis para receber uma das três vacinas contra a covid-19 aprovadas no país até 19 de abril, bem como ter um local de vacinação a menos de oito quilômetros de suas casas. Mas elegibilidade não é o mesmo que ser vacinado, já que as pessoas precisam ainda marcar um horário nos centros de vacinação para serem imunizadas.

A Casa Branca afirmou nesta segunda-feira que quase um em cada três americanos e mais de 40% dos adultos já receberam pelo menos uma dose da vacina, e que quase um em cada quatro adultos foi totalmente vacinado. Entre os idosos, 75% já receberam pelo menos uma dose e mais de 55% deles estão totalmente vacinados.

A vacinação acelerada coincide com um aumento no número de casos de covid-19 nos EUA, principalmente entre jovens, após as infecções despencarem quase 80% entre a metade de janeiro e o fim de março.

"Os casos estão aumentando nacionalmente e estamos observando isso predominantemente em jovens adultos", afirmou Rochelle Walensky, diretora do Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), a agência federal de saúde pública do país.

O aumento de casos ocorre por causa da suspensão em vários estados das medidas de restrição no combate à pandemia, a retomada de atividades e, ainda, o otimismo diante da vacinação no país.

fc/ (ap, lusa, ots)