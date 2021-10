Biden pede que empresas dos EUA exijam vacinação de funcionários

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou nesta quinta-feira (07/10) que mais empresas do país deveriam obrigar seus empregados a se vacinarem contra a covid-19, classificando a medida como vital para apressar o fim da pandemia e impulsionar a economia.

"Peço que mais empregadores ajam", disse Biden. "Minha mensagem é: exija que seus funcionários se vacinem. Com as vacinações, vamos vencer essa pandemia. Sem elas, podemos enfrentar meses intermináveis de caos nos hospitais, prejuízos econômicos e ansiedade nas escolas".

Em setembro, o presidente americano ordenou que todos os trabalhadores federais e contratados pelo governo se vacinem, e que empregadores privados com 100 ou mais trabalhadores exijam que estes estejam vacinados até 8 de dezembro, ou no mínimo sejam testados semanalmente. Essa ordem envolve 100 milhões de cidadão, cerca de dois terços da força de trabalho no país.

Biden reforçou o pedido em visita à construção de um futuro centro de dados da Microsoft, próximo à cidade de Chicago. Ele citou companhias, como a United Airlines, que fixou outubro como prazo para seus funcionários estarem totalmente vacinados, como primeira grande empresa aérea do a tomar essa decisão. Ele também elogiou outras, como a Disney, a rede de farmácias Walgreens e a Microsoft, que adotaram medidas similares

Após um sucesso inicial, o ritmo de vacinação no país permanece estagnado, e não por falta de vacinas, como ocorreu no Brasil no primeiro semestre e em outros países. Diversas autoridades locais chegaram a lançar premiações e oferta de brindes para atrair a população a se imunizar.

Após meses de incentivos à vacinação, o chefe de Estado americano vem culpando os negacionistas da pandemia pela estagnação dos números de vacinação e pelo aumento de casos de covid-19. Nos EUA, 65% da população já recebeu a primeira dose de imunizante e 56% já completaram o ciclo vacinal.

A pandemia já provocou 710 mil mortes nos EUA. Em números absolutos, é o país com mais mortes por covid-19. Desde o início da crise, mais de 44 milhões de americanos testaram positivo para a doença.

jps/av (Reuters, ots)