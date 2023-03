Biden aprova polêmico megaprojeto de petróleo no Alasca

O gabinete do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira (13/03) a aprovação de um polêmico e gigantesco projeto de perfuração de poços de petróleo no Alasca.

O projeto Willow, uma proposta de aproximadamente 7 bilhões de dólares da multinacional americana ConocoPhillips, permitirá realizar perfurações dentro da Reserva Nacional de Petróleo-Alasca, uma área de 93 mil hectares que faz parte de uma das mais amplas regiões públicas preservadas nos EUA.

A notícia gerou a condenação imediata por parte de entidades ambientalistas, que acusam Biden de descumprir promessas de adotar medidas para diminuir o aquecimento global.

O Departamento do Interior dos EUA aprovou a exploração em três locais com potencial para receber até 199 poços de petróleo.

A ConocoPhillips tinha a intenção de realizar perfurações em cinco locais, o que resultaria na construção de dezenas de quilômetros de estradas, pontes e oleodutos, mas obteve permissão para explorar uma área com 27,5 mil hectares a menos do que previa a proposta original.

Ações na Justiça

Autoridades em Washington se preocupam com o fato de que a permissão de exploração obtida há décadas pela ConocoPhillips limita a capacidade do governo de bloquear o projeto, e que uma possível disputa na Justiça poderia acabar sendo decidida em favor da empresa.

Mas, a decisão desta segunda-feira não deverá ser definitiva, uma vez que haverá certamente uma série de litígios por parte das entidades ambientalistas.

O projeto Willow tem potencial de produzir 180 mil barris de petróleo por dia, além de criar 2,5 mil empregos durante a fase de construção e outros 300 mil contratos de longo prazo. A ConocoPhillips afirma que a exploração no Alasca poderá gerar bilhões de dólares em royalties e impostos para os governos federal, estadual e local.

A iniciativa conta com amplo apoio dos políticos do estado do Alasca, que vinham defendendo sua aprovação junto ao governo federal.

Decepção para os ambientalistas

Ambientalistas expressaram indignação com o fato de Biden ter aprovado o projeto que, segundo afirmam, coloca em risco o legado ambiental do governo. Eles acusam o presidente de descumprir promessas de pôr fim às perfurações em áreas do governo federal.

"Essa decisão dá a luz verde a 92% das perfurações propostas [pela ConocoPhillips] e lhes entrega um dos ecossistemas mais frágeis e intactos do mundo", afirmou a presidente da ONG Earthjustice, Abigail Dillen. "Isso não é liderança climática."

Ela avalia que Biden compreende a ameaça existencial imposta pelo aquecimento global, mas diz que permitir o projeto é algo que "descarrilha suas próprias metas climáticas".

Christy Goldfuss, ex-assessora do ex-presidente Barack Obama que atualmente é coordenadora de políticas do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, se disse "profundamente decepcionada" com a decisão de Biden.

Ela avalia que em seus 30 anos de existência, o projeto Willow deve produzir 239 milhões de toneladas de gases causadores do efeito estufa, o que equivale aproximadamente às emissões de 1,7 milhões de automóveis.

"Essa decisão é ruim para o clima, ruim para o meio ambiente e para as comunidades da população nativa do Alasca, que eram contrárias a isso e sentem que suas vozes não foram ouvidas", resumiu Goldfluss.

Áreas de proteção no Oceano Ártico e Alasca

O anúncio do governo veio no dia seguinte a uma declaração da própria Casa Branca, que ia no caminho inverso à decisão desta segunda-feira.

Neste domingo, em antecipação às reações negativas à aprovação do projeto Willow, a Casa Branca declarou que Biden vai limitar ou impedir as perfurações em busca de petróleo em 64 milhões de hectares na baía de Beaufort, no Oceano Ártico, e na Reserva Nacional de Petróleo-Alasca.

O fim da exploração offshore vai assegurar que importantes habitats de baleias, focas, leões-marinhos, ursos polares e outras espécies "serão protegidas em perpetuidade do desenvolvimento extrativista", afirma um comunicado da Casa Branca.

A declaração, no entanto, não bastou para aplacar a fúria e a decepção dos ambientalistas. "Trata-se de uma ação performática para fazer com que o projeto Willow não pareça tão ruim", observou Elise Joshi, diretora-executiva da ONG Gen-Z for Change.

rc (AP, Reuters)