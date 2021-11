A história de sucesso mundial da Bayer começou em 1863, numa casa no vale do rio Wupper. Lá o comerciante de corantes Friedrich Bayer e o tintureiro Johann Weskott abriram uma pequena fábrica de corantes artificiais.

Apenas três anos após a sintetização do ácido acetil salicílico a partir da salicilina, a empresa química alemã Bayer lançava em 1900 a aspirina. No início, a droga foi vendida em pó, mas logo tornou-se o primeiro medicamento produzido em comprimidos. A multinacional atemã tem sua sede em Leverkusen, no oeste da Alemanha.