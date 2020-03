Bayer pagará quase US$ 40 milhões para encerrar ação sobre glifosato

A Bayer concordou em pagar 39,6 milhões de dólares para encerrar uma ação coletiva movida contra a empresa nos Estados Unidos. A ação se baseia em acusações de que a farmacêutica alemã teria promovido propaganda enganosa sobre o herbicida Roundup, o que acarretou danos à saúde de um grande número de consumidores.

Documentos entregues a um tribunal em Kansas City nesta segunda-feita (31/03) revelam que a empresa alemã de produtos farmacêuticos e agroquímicos conseguiu fechar um acordo com vários dos queixosos sobre a rotulação do herbicida.

O produto produzido pela Monsanto – adquirida pela Bayern em 2018, por um valor superior a 60 bilhões de dólares – contém o polêmico agente químico glifosato, associado ao desenvolvimento de câncer.

O processo judicial se baseia na denúncia de que a Monsanto teria omitido os riscos à saúde do uso do Roundup no rótulo do produto. A ação também inclui exigências para a melhora da rotulação do herbicida. Segundo o portal de notícias Bloomberg, será removida uma parte do texto que afirma que o glifosato afeta apenas uma enzima encontrada em plantas.

A Bayer vem defendendo de modo consistente a segurança do uso do Roundup, mesmo após perder três disputas judiciais nos Estados Unidos envolvendo o herbicida.

Em comunicado, a empresa enalteceu o novo acordo, alcançado após mais de dois anos de litígios em diversos tribunais federais americanos. O tribunal do estado americano do Missouri ainda deve aprovar o acordo judicial.

Segundo informações divulgadas pela própria empresa, a Bayer enfrenta outros 48,6 mil processos judiciais referentes a casos de câncer supostamente associados ao uso do Roundup.

Negociações para futuros acordos judiciais já ocorrem há um bom tempo, supervisionadas pelo promotor federal Ken Feinberg. Analistas acreditam que um acordo final poderá custar em torno de de 10 bilhões de dólares à Bayer. Apesar do grande número de processos judiciais envolvendo o Roundup, a empresa vem registrando lucros elevados nos últimos anos.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter