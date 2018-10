Baviera planeja lançar seu próprio programa espacial

O governador da Baviera, Markus Söder, foi alvo de piadas nas redes sociais nesta quinta-feira (04/10), pela maneira como apresentou os planos do estado alemão de criar seu próprio programa espacial.

Söder descreveu seus planos durante uma reunião da União Social Cristã (CSU), o partido irmão na Baviera da União Democrata Crista (CDU), da chanceler federal alemã, Angela Merkel, na terça-feira.

A convenção partidária foi amplamente acompanhada num momento em que a Baviera se prepara para as eleições regionais em 14 de outubro, e as pesquisam indicam que a CSU, que domina o cenário político bávaro há décadas, está prestes a obter os piores resultados desde 1950.

Como solução para sinalizar seu apoio em favor da legenda populista de direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e o Partido Verde, Söder propôs o fortalecimento da já considerável pesquisa aeroespacial na Baviera. No final de setembro, o governo regional já havia anunciado um novo departamento na Universidade Técnica de Munique, com 30 novas cátedras.

Mas foi a revelação da "Bavaria One: Mission Zukunft" ("Bavaria Um: Missão Futuro") que colocou Söder nas manchetes internacionais na terça-feira, enquanto o governador discursava em frente a um emblema gigante do programa espacial com seu próprio rosto estampado.

"A Baviera é líder de mercado", afirmou Söder. "Estamos investindo em digitalização, robótica, inteligência artificial, hyperloop [sistema conceitual de transporte de alta velocidade num tubo de baixa pressão] e viagens espaciais."

Usuários alemães do Twitter rapidamente tacharam Söder de arrogante e presunçoso – muito publicaram comparações negativas com o logotipo da agência espacial americana Nasa. Alguns usuários chamaram a missão de "Söderchens Mondfahrt", em referência ao conto infantil alemão Peterchens Mondfahrt (A viagem à lua do pequeno Pedro, em tradução literal), enquanto outros acusaram o governador bávaro de sofrer de "delírios de grandeza".

De acordo com um comunicado divulgado pela CSU, o Bavaria One é um projeto de 700 milhões de euros que incluirá uma pista de 400 metros para testar um protótipo do sistema de transporte hyperloop e incubadoras digitais.

A CSU não confirmou se seus novos planos de exploração espacial serão executados em conjunto com o Centro Aeroespacial Alemão (DLR), que já possui uma grande unidade focada nesses tópicos perto de Munique. O vice-diretor do DLR, Florian David, escreveu no Twitter que estava "ansioso" para conhecer alguns dos planos de Söder, incluindo o novo departamento acadêmico em Munique.

