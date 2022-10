Autor suíço não binário vence Prêmio Alemão do Livro 2022

Kim de l'Horizon, que não se identifica nem como homem nem como mulher, foi premiado com seu romance de estreia "Blutbuch", cujo narrador também é não binário. Júri destacou seu "poder de inovação literária".

Kim de l'Horizon receberá o Prêmio Alemão do Livro 2022 pelo romance Blutbuch (Livro de sangue). A decisão do júri foi anunciada numa cerimônia em Frankfurt nesta segunda-feira (17/10). O prêmio homenageia o melhor romance do ano em idioma alemão.

O autor nasceu na Suíça e não se identifica nem como homem nem como mulher, um tema presente no próprio romance, publicado pela editora DuMont. "Com enorme energia criativa, a figura narrativa não binária do romance Blutbuch de Kim de l'Horizon busca uma linguagem própria", afirmou o júri. "Que narrativas existem para um corpo que desafia as noções convencionais de gênero?"

A comissão julgadora enfatizou a forma do romance em constante fluxo: "Toda criação de linguagem, do cenário vívido à memória com jeito de ensaio, revela uma urgência e um poder de inovação literária que estimulou e inspirou o júri". O prêmio é de 25 mil euros (R$ 130 mil).

O próprio Kim de l'Horizon revela sua biografia de forma deliberadamente vaga. A sinopse diz: "nascido em 2666". De acordo com a associação de editoras alemãs, De l'Horizon nasceu perto de Berna em 1992, estudou alemão, cinema e teatro em Zurique e escrita literária em Biel. Blutbuch, seu livro de estreia, já havia recebido o Prêmio de Literatura da Fundação Jürgen Ponto.

De l'Horizon competia agora com cinco outros finalistas: Fatma Aydemir (Dschinns), Kristine Bilkau (Nebenan), Daniela Dröscher (Lügen über meine Mutter), Jan Faktor (Trottel) e Eckhart Nickel (Spitzweg), que receberão 2.500 euros cada um (R$ 13 mil). O júri analisou 233 obras publicadas de outubro de 2021 a setembro de 2022.

O Prêmio do Livro Alemão tem o objetivo de chamar a atenção "para a complexidade da literatura em língua alemã", disse Karin Schmidt-Friderichs, presidente da associação de editoras alemãs, que concede o prêmio. "Um convite para expandir os limites de nossa própria percepção. Na melhor das hipóteses, para sairmos de nossas bolhas de filtragem, mover-nos e pensar, repensar e pensar adiante."

O anúncio do do Prêmio Alemão do Livro tradicionalmente marca o início da Feira Literária de Frankfurt, que começa na quarta-feira. Em 2021, a obra vencedora foi Blaue Frau, de Antje Ravik.

