"Sidarta" de Hermann Hesse completa 100 anos

Sidarta narra a jornada espiritual de um jovem que tem o mesmo nome de Buda (Siddhartha Gautama). O romance ficcional de Hermann Hesse se passa em Kapilavastu (atual Nepal) no século 6º.

O protagonista Sidarta é filho de um rico sacerdote hindu, um brâmane, a casta mais prestigiosa da Índia. Embora as Escrituras Sagradas possam lhe dizer muito sobre a alma e a imortalidade, ele quer descobrir se existem sder humanos que realmente vivem esses ensinamentos.

Inspirado por Buda, que abriu mão de um reino inteiro, Sidarta também se despede de sua vida de luxo e embarca numa jornada com seu melhor amigo, Govinda, com a meta de descobrir o sentido da vida.

Visão de uma Índia "espiritual"

O romance de Hesse foi nutrido pelo que era então uma percepção ocidental altamente idealizada e romantizada da Índia como um centro espiritual, apesar das inúmeras invasões coloniais no país. No presente, esse fenômeno se expressa, por exemplo, no entusiasmo contínuo pelo ioga ou best-sellers como Comer, rezar, amar, filmado com Julia Roberts no papel principal.

Na época de Hesse, a Índia era explorada e percorrida pelos chamados "indólogos", que promoveram ainda mais essa idealização. "Isso estava enraizado no Romantismo alemão, na Índia clássica das Vedas e no hinduísmo romântico", explica Jyoti Sabharwal, professor de alemão da Universidade de Nova Déli.

Hermann Hesse ganhou Nobel de Literatura em 1946 Foto: Hermann Hesse-Editionsarchiv

Hermann Hesse viajou para a Índia em 1911. Da mesma forma que seu personagem principal, Sidarta, essa foi para o escritor alemão uma jornada espiritual. Apesar de ter sido criado como protestante em Calw, no estado alemão de Baden-Württemberg, a Índia lhe pareceu o país mais adequado para essa busca do sentido da vida, conta o germanista Martin Kämpchen, que atualmente pesquisa em Santiniketan, Índia, e publicou diversos livros sobre Hesse e os indólogos europeus.

Para Hesse, o amor pela Índia não era modismo, mas um tema determinante da vida. Sua mãe nasceu em Kerala, no sul da Índia, onde o pai dela trabalhava como missionário luterano. Durante esse tempo, Hermann aprendeu malaiala, uma língua falada por mais de 37 milhões, principalmente no sudoeste da Índia, e escreveu um livro de vocabulário e gramática.

O nascimento de Sidarta

Quando Hesse partiu, planejava visitar Java, Bali, Sri Lanka e o sul da Índia. De lá, queria voltar para a Europa de navio. No entanto uma grave doença estomacal o impediu de seguir da Indonésia para a Índia.

A viagem foi tão fascinante quanto decepcionante, explica Kämpchen, porque ele não encontrou a versão idealizada da Índia que esperava (para Hesse, Indonésia e Sri Lanka faziam parte da Índia).

Segundo o pesquisador, Hesse estava convencido de que "a verdadeira Índia pode ser encontrada em sua filosofia, seu ascetismo, suas profundas reflexões sobre a vida". Como muitos pensadores românticos alemães, ele acreditava que a filosofia oriental salvaria as sociedades ocidentais de sua morte espiritual.

E é precisamente essa noção que tentou capturar em seu romance. Por isso, Sidarta idealiza uma forma de ascetismo baseada no hinduísmo e no budismo, e trata da busca por uma verdade absoluta ou eterna, que o próprio Hesse também procurava.

Um livro da contracultura

Quando Sidarta foi lançado em 1922, não se tornou imediatamente um grande sucesso. Alguns críticos até o consideraram kitsch sentimental. De acordo com Sabharwal, que fez uma extensa pesquisa sobre Hesse, o autor só alcançou fama mundial muitos anos mais tarde, após ser publicado na tradução para o inglês de Hilda Rosenau. E ficou particularmente popular após os movimentos de 1968 na Europa, América do Norte e Ásia.

Sidarta tornou-se um livro cult para a geração Woodstock, que se manifestava contra a Guerra do Vietnã e as concepções conservadoras de seus pais sobre valores e sexo. "Tornou-se um romance de contracultura dos anos 60 e 70 em todo o mundo", conta Sabharwal.

Sidarta na Índia

A obra foi incluída no currículo dos institutos de Germanística das universidades indianas logo após sua publicação em 1922. O primeiro Instituto de Germanística foi estabelecido em 1914 nas Índias Ocidentais na Universidade de Pune.

As vendas também aumentaram na Índia quando se publicou a versão em inglês. Em 1972, foi lançada uma adaptação cinematográfica do diretor americano Conrad Brooks, cujos principais atores eram indianos, como Shashi Kapoor, Simi Garewal e Romesh Kapoor.

Desde a fundação, em 2005, da Hermann Hesse Society of India, em Thalassery, cidade onde nasceu sua mãe, o livro experimentou uma nova explosão de vendas: Sidarta foi traduzido para várias línguas indianas, incluindo malaiala, punjabi, gujarate, urdu, bengali e marati.

Questões de espiritualidade seguem relevantes

Sidarta é um romance com o qual cada geração pode se identificar, diz Sabharwal, uma jornada "do indivíduo para o eu, sobre a busca do seu lugar no mundo". Tratando da história do filho pródigo, embora se situe na Índia antiga, muitos jovens que se sentem confinados pela sociedade se encontram nele.

As décadas de 1960 e 1970 também foram tempos turbulentos na Índia, particularmente por causa do movimento Naxal, antiautoritário e de esquerda. Essa foi uma das razões por que o livro de Hesse se tornou popular entre os estudantes indianos. Mas, mesmo passados 100 anos, Sabharwal está convencido de que ele ainda mostra a seus leitores maneiras de entender o significado da vida.

"Ele sempre será relevante. O romance levanta questões de relevância atemporal, porque o protagonista, Sidarta, é um outsider que busca na sociedade o sentido da vida."

Enfim, Sidarta representa a busca humana por respostas para os grandes mistérios da vida: por que estamos aqui? De onde viemos e para onde vamos? Martin Kämpchen concorda: "As questões espirituais são sempre relevantes e nunca perdem sua atualidade, porque não estão vinculadas a um ponto específico da história humana. Nesse sentido, elas são atemporais, e por isso também Sidarta."