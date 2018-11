Aumenta cifra de mortos em fogo na Califórnia

Um novo balanço das autoridades americanas aumentou de cinco para nove o número de mortos devido a um incêndio florestal no norte da Califórnia. O fogo já destruiu 6.453 habitações.

O xerife do condado de Butte, Korey Honea, disse na sexta-feira (09/11) que sete das pessoas foram encontradas carbonizadas dentro dos seus carros, uma próxima de seu automóvel e uma outra, no interior de uma habitação.

As autoridades adiantaram que pelo menos 35 pessoas estão desaparecidas em resultado do incêndio chamado de "Camp Fire", na vila de Paradise, cerca de 290 quilômetros a nordeste de San Francisco, e sublinharam que o fogo é já o mais destrutivo já registrado no estado da Califórnia. Todos os 27 mil habitantes de Paradise receberam ordem de deixar suas casas e buscar refúgio. Vários civis e bombeiros ficaram feridos.

Com incêndios também ativos no sul da Califórnia, as autoridades estaduais estimam em 250 mil o número total de pessoas forçadas a sair de suas casas.

O "Woolsey Fire" não fez vítimas fatais, mas queimou até agora 14 mi hectares e forçou a emissão de ordens de retirada para 75 mil residências dos condados californianos de Ventura e Los Angeles, obrigando o esvaziamento de cidades como Malibu e Calabasas, deixando na rua personalidades como Lady Gaga, Kim Kardashian e Guillermo del Toro.

Os famosos postaram mensagens nas redes sociais compartilhando sua experiência durante a fuga, expressando solidariedade com os outros afetados e mostrando temor de que as chamas destruam suas propriedades.

A cantora Lady Gaga compartilhou fotos no Instagram que a mostram deixando sua casa de Malibu, enquanto o diretor mexicano Guillermo del Toro publicou uma mensagem no Twitter agradecendo por estar vivo, mas lamentando a possível perda dos seus objetos de colecionador.

Kim Kardashian, que foi retirada de casa junto com seus três filhos devido à proximidade das chamas, também postou uma mensagem na sua conta do Instagram.

A revista TMZ noticiou que a ex-medalhista olímpica e atual personalidade televisiva Caitlyn Jenner perdeu sua casa no incêndio.

Por sua vez, o ator Charlie Sheen pediu ajuda no Twitter para localizar seus pais, Janet e o também ator Martin Sheen.

Outros atores e atrizes que também tiveram que deixar suas casas são Roma Downey, Alyssa Milano, Rainn Wilson, Eddie McClintock e a cantora Melissa Etheridge.

