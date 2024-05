Ativistas do clima bloqueiam pista de aeroporto na Alemanha

Membros do grupo ambientalista Última Geração se colam a pista do aeroporto de Munique em protesto contra subsídios do governo ao transporte aéreo, grande poluidor. Dezenas de voos são cancelados.

Ativistas do movimento ambientalista Letzte Generation (Última Geração) bloquearam uma das pistas do aeroporto de Munique, no sul da Alemanha, na manhã deste sábado (18/05), levando ao fechamento temporário do aeroporto, no início do feriado de Pentecostes.

Segundo autoridades locais, seis ativistas climáticos invadiram uma pista de taxiamento e se colaram ao chão pouco antes das 5h da manhã (horário local). O aeroporto ficou totalmente fechado para decolagens e pousos por cerca de duas horas, até que a polícia detivesse os manifestantes.

Ao menos 11 voos foram desviados e cerca de 60 foram cancelados, além de vários outros que sofreram atrasos, num total de cerca de mil voos previstos para este sábado.

O que disseram os ativistas

O grupo Última Geração, que já realizou protestos semelhantes no passado, disse ter sido responsável pela ação ao publicar uma série de mensagens no X (antigo Twitter), incluindo fotos e vídeos dos ativistas na pista do aeroporto.

"Não pode ser que continuemos voando agora se isso significar que, em breve, não teremos mais condições de comprar comida porque as colheitas fracassam devido à crise climática", escreveu o grupo na rede social.

Segundo eles, o ato em Munique faz parte de uma série de eventos que ocorrerão em "locais de injustiça". "As ações serão realizadas em locais onde o aquecimento global é impulsionado", diz um comunicado do grupo.

"A responsabilidade é do governo. As companhias aéreas recebem milhões de subsídios todos os anos, enquanto os trens e outros meios de transporte público sofrem cortes."

O tráfego aéreo responde por quase 10% da responsabilidade da Alemanha no aquecimento do planeta.

Como o governo reagiu

Em reação ao protesto ambientalista, a ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, afirmou que as medidas de segurança no aeroporto seriam revistas e que os "perpetradores devem ser perseguidos vigorosamente".

"Tais ações criminosas colocam em perigo o tráfego aéreo e prejudicam a proteção climática porque apenas causam desprezo e raiva", escreveu ela no X.

A opinião de Faeser ecoa a de críticos que afirmam que, com essas ações, os jovens estão jogando a opinião pública contra a causa climática. Já os manifestantes veem neste tipo de protesto a única forma de chamar a atenção para o iminente colapso do planeta.

Por sua vez, o ministro dos Transportes da Alemanha, Volker Wissing, afirmou que são necessárias novas leis para punir tais ações como criminosas, com até dois anos de prisão. As leis atuais classificam esse tipo de protesto como um delito menor.

A interrupção em Munique ocorreu durante um dos períodos de viagens mais movimentados para o aeroporto no sul da Alemanha, perdendo apenas para as férias da Páscoa.

ek (Reuters, Efe, DPA)