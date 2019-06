Atentados na Tunísia deixam um morto e oito feridos

Pelo menos um policial morreu e oito pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira (26/06) em uma série de atentados cometidos em Túnis, capital da Tunísia.

Segundo as autoridades, um primeiro terrorista se jogou contra um carro da Polícia estacionado na rua Charles de Gaulle, perto da embaixada da França na capital tunisiana, por volta de 11h do horário local (7h em Brasília), e detonou explosivos.

"Foi uma explosão enorme que sacudiu toda a rua. As pessoas saíram correndo em todas as direções", disse uma testemunha a poucos metros do local. Um policial morreu. Outro agente e mais três pessoas ficaram feridas.

Após esta primeira explosão, ocorreu outra detonação perto de um quartel da polícia de combate ao terrorismo no bairro de Al Gorjani, também na capital tunisiana. Quatro policiais ficaram feridos. O artefato também foi detonado por um homem-bomba.

O grupo do Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos ataques, mas as autoridades não confirmaram a autoria. Em 2015, o EI esteve por trás de dois ataques que atingiram o coração do setor de turismo da Tunísia. Nos episódios, 22 pessoas foram mortas em um museu e outras 38 em um balneário turístico.

Mas o turismo se recuperou parcialmente desde o governo da Tunísia reforçou a segurança em torno de destinos populares. Em outubro passado, a relativa calma de anos recentes foi interrompida quando uma mulher acionou um explosivo no centro de Tunes, ferindo 15 pessoas, entre elas 10 policiais.

A Tunísia é o quarto país do mundo em número de radicais que se juntaram ao Estado Islâmico - só é superada por Rússia, Arábia Saudita e Jordânia.

