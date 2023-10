Ataques a tiros deixam 18 mortos nos EUA

Dois ataques a tiros na cidade de Lewiston, no estado americano do Maine, deixaram 18 mortos e cerca de 13 feridos na noite desta quarta-feira. O homem de 40 anos apontado como autor dos disparos e já identificado está foragido.

"Estou profundamente triste por estar diante de vocês hoje para informar que 18 pessoas perderam a vida e 13 ficaram feridas nos ataques da noite passada", disse nesta quinta-feira (26/10) a governadora de Maine, Janet Mills, enquanto a polícia continuava procurando pelo atirador.

Mais cedo, o vereador Robert McCarthy, de Lewiston, havia falado de "22 mortos confirmados" à emissora CNN.

A polícia local pediu à população nas redes sociais que procure abrigo e advertiu que se trata de uma "situação ativa", já que o atirador não foi detido.

Segundo a polícia, o atirador abriu fogo primeiro em uma pista de boliche e depois em um restaurante, locais situados a cerca de 6,4 quilômetros de distância entre si. A polícia divulgou imagens de câmeras de vigilância mostrando um homem com uma arma semiautomática.

De acordo com a Casa Branca, o presidente dos EUA, Joe Biden, foi informado sobre o caso e ofereceu apoio federal à governadora Janet Mills.

Lewiston é a segunda maior cidade do estado do Maine, com cerca de 36 mil habitantes.

Suposto autor é instrutor de tiro

Um boletim policial identificou Robert C., 40 anos, como o suposto autor dos ataques. Ele foi descrito como um instrutor de tiro que seria reservista do Exército.

O documento, distribuído entre autoridades policiais, diz que Robert C. esteve internado em um centro de saúde mental por duas semanas em meados de 2023. Não são fornecidos detalhes sobre o tratamento.

Um jogador de boliche, que se identificou apenas como Brandon, disse ter ouvido cerca de 10 tiros, pensando que o primeiro era um balão estourando. "Eu estava de costas para a porta. E assim que me virei e vi que não era um balão. Ele estava segurando uma arma", disse à agência de notícias Associated Press.

Este incidente com arma de fogo é um dos mais letais dos últimos anos nos EUA. Em 2018, um ataque a tiros em uma boate gay em Orlando, Flórida, deixou 50 mortos, incluindo o atirador, e 53 feridos. Em 2017, um homem armado abriu fogo contra visitantes de um festival de música em Las Vegas, matando 58 pessoas e ferindo 441.

Os Estados Unidos registraram mais de 500 ataques com armas de fogo só neste ano, de acordo com dados da organização não governamental Gun Violence Archive (GVA).

*Nota do editor: A DW segue o código de imprensa alemão, que ressalta a importância da proteção da privacidade de suspeitos de crimes ou de vítimas, por isso não são publicados os nomes completos dessas pessoas.

md/cn (AP, AFP, EFE)