Ataques a escolas no ES deixam ao menos 3 mortos

Agressor que permanece foragido abriu fogo em duas escolas no município de Aracruz, no norte do Espírito Santo. Ao menos 11 pessoas ficaram feridas.

Duas escolas do município de Aracruz, no Espírito Santo, foram alvo de ataques a tiros nesta sexta-feira (25/11). Segundo a polícia, ao menos três pessoas morreram e 11 ficaram feridas nos ataques, executados por um homem armado ainda não identificado e que permanece foragido.

Ao jornal capixaba A Gazeta, a PM estadual afirmou que os ataques ocorreram por volta de 9h30 no horário de Brasília. O agressor atacou inicialmente a Escola Estadual Primo Bitti, invadindo a sala de professores com uma pistola. Pelo menos 11 pessoas foram baleadas no local, e duas morreram.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela imprensa local mostram o agressor usando uma máscara e roupas camufladas e carregando uma pistola de cano longo.

Na sequência, o atirador entrou num veículo modelo Renault Duster com as placas encobertas e se dirigiu ao Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), uma escola particular que fica na mesma rua do primeiro colégio. Durante o segundo ataque, o agressor baleou mais três pessoas e uma delas morreu no local.

As identidades e idade das vítimas não foram divulgadas. Segundo a polícia, duas professoras e um aluno da segunda escola estão entre os mortos.

Inicialmente, segundo o jornal A Gazeta, a PM informou que o atirador seria um aluno de uma das escolas, mas a informação foi posteriormente corrigida. A identidade do suspeito ainda não foi divulgada.

Após os ataques, a prefeitura de Aracruz informou que as aulas em todas as escolas da rede municipal foram suspensas, atendendo orientação da Polícia Militar. Aracruz, cidade de 100 mil habitantes, fica a cerca de 80 quilômetros ao norte da capital do estado, Vitória.

Pelo Twitter, o governador do estado, Renato Casagrande (PSB), confirmou os ataques. "Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas escolas", publicou Casagrande.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que o titular da pasta, coronel Márcio Celante, está a caminho de Aracruz.

Outros ataques

Nos últimos anos, o Brasil foi palco de outros ataques em escolas. Em 2021, um jovem de 18 anos invadiu um creche do município catarinense de Saudades com um facão e matou duas funcionárias e três bebês menores de 2 anos.

Em 2019, dois ex-alunos de uma escola estadual em Suzano, na Grande São Paulo, mataram sete pessoas na unidade e deixaram 11 feridos. Um dos agressores acabou matando o comparsa e depois cometeu suicídio.

Em 2011, ocorreu um dos mais trágicos massacres em escolas brasileiras: o ataque do Realengo. Na ocasião, um ex-aluno de 23 anos invadiu a Escola Municipal Tasso da Silveira, na zona oeste do Rio de Janeiro, e disparou contra vários alunos de 13 a 15 anos, deixando 12 crianças mortas.

