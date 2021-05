Brasil

Jovem mata cinco pessoas em escola infantil em Santa Catarina

Agressor de 18 anos invadiu instituição em Saudades, no oeste do estado, e matou ao menos três crianças e duas funcionárias. Polícia diz que ele usou um facão no ataque.

A escola infantil Aquarela, em Saudades (SC), em foto de 2013

Um jovem de 18 anos invadiu na manhã desta terça-feira (04/05) uma escola infantil no município de Saudades, em Santa Catarina, e matou ao menos três crianças e duas funcionárias. Segundo a Polícia Militar, ele teria usado um facão no ataque. Em seguida, o agressor desferiu golpes contra si mesmo. Ele foi levado a um hospital com feridas no tórax e no abdômen e está em estado gravíssimo. As funcionárias assassinadas eram uma professora que trabalhava no local há cinco anos e uma agente educacional. Segundo relatos, elas agiram para esconder os bebês depois que o ataque começou. A secretária de Educação do município, Gisela Hermann, descreveu o ocorrido como "uma cena de terror". A idade das crianças que morreram não foi informada, mas o jardim de infância, de nome Aquarela, atende crianças de idades entre seis meses e dois anos. O suspeito foi detido por populares, antes ainda da chegada da polícia. Ele não tinha registro criminal. Não está claro se ele tinha alguma ligação com a escola. Saudades, com cerca de 9.800 habitantes, está localizada a aproximadamente 70 quilômetros de Chapecó e 600 quilômetros de Florianópolis. A governadora do estado, Daniela Reinehr, decretou luto oficial de três dias. rc/ek (ots) O mês de maio em imagens Bill e Melinda Gates anunciam divórcio O fundador da Microsoft Bill Gates e sua esposa, Melinda, anunciaram a separação após 27 anos de casamento. "Depois de muita consideração e trabalho no nosso relacionamento, decidimos terminar nosso casamento" disseram ambos. Eles continuarão a trabalhar juntos na Fundação Bill e Melinda Gates, que promove programas filantrópicos na área da saúde, inovação e outras. (03/05)

