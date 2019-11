Ataque em Burkina Faso deixa 37 mortos

Trinta e sete civis morreram e mais de 60 ficaram feridos nesta quarta-feira (06/11) após homens armados atacarem um comboio que transportava trabalhadores da mineradora canadense Semafo, no leste de Burkina Faso.

O ataque é considerado o mais letal dos últimos anos e ocorre no momento em que militares do país lutam para conter a violência jihadista que nos últimos três anos passou a assolar partes do país, localizado no oeste da África. A Semafo aumentou a segurança no ano passado, após incidentes perto de duas de suas minas no país.

A Semafo disse em comunicado que o ataque a um comboio de cinco ônibus com escolta militar ocorreu na estrada para a mina de Boungou, na região de Est.

O gabinete do governador de Est deu mais detalhes, dizendo que "homens armados não identificados fizeram uma emboscada a um comboio que transportava trabalhadores da Semafo", divulgando um número provisório de 37 civis mortos e mais de 60 feridos.

Esse dado não inclui um número desconhecido de forças de segurança que podem ter sido mortas no ataque. O número pode aumentar já que ainda há um grande número de pessoas desaparecidas, segundo uma fonte de segurança.

Em dezembro, um veículo da polícia foi atacado na mesma estrada. O ataque deixou cinco mortos. De acordo com a Semafo, as operações não tinham sido afetadas da mina de Boungou não foram afetadas.

JPS/afp/lusa

