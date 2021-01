Ataque ao Capitólio: quais as consequências para os envolvidos?

As autoridades processarão os manifestantes que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos?

Sim. O procurador federal para o distrito de Columbia, Michael Sherwin, disse nesta quinta-feira (07/01) que "todas as opções estão sobre a mesa" para processar os membros da violenta multidão pró-Trump que invadiu o Capitólio dos Estados Unidos, também por sedição, acusação raramente usada.

Segundo Sherwin, os promotores planejavam abrir 15 processos federais até o final do dia por crimes incluindo acesso não autorizado e roubo de propriedade. Ele acrescentou que 40 outros casos foram abertos no Supremo Tribunal de Washington, embora principalmente por acusações menores, como violação do toque de recolher.

Os investigadores agora estão examinando evidências para identificar aqueles que participaram do ataque ao Capitólio. As autoridades pediram ajuda do público para identificar os manifestantes que entraram no prédio. A polícia de Washington oferece uma recompensa de até mil dólares por informações que levem à prisão de algum suspeito.

O FBI também pede informações ao público, oferecendo recompensa de 50 mil dólares por dados específicos sobre duas bombas caseiras encontradas nos arredores do Capitólio.

Investigadores pedem ajuda à população para localizar envolvidos nos tumultos de Washington

Quais consequências devem sofrer os responsáveis pela segurança do Capitólio?

As autoridades locais de segurança enfrentam críticas por não terem se preparado adequadamente para a manifestação, de que se sabia com antecedência, bem como acusações de que alguns foram lenientes com os manifestantes, a maioria homens brancos. Agora, cresce a pressão para responsabilizar as autoridades.

A prefeita de Washington, Muriel Bowser, chamou a reação da polícia de "um fracasso", e o Congresso prometeu investigar as falhas de segurança. Sherwin adiantou que os policiais do Capitólio não estariam isentos de persecução, se considerados cúmplices do ataque.

O chefe de polícia do Capitólio, Steven Sund, entregou sua renúncia após o incidente, assim como os sargentos Paul Irving e Michael Stenger responsáveis, respectivamente, pela segurança da Câmara e do Senado.

O deputado Tim Ryan, democrata que supervisiona o financiamento da polícia do Capitólio, declarou que vários funcionários perderiam o emprego muito em breve, devido a "esse constrangimento".

Ele comentou à mídia que a invasão foi o resultado de "enormes falhas estratégicas e de planejamento por parte da polícia do Capitólio" e também "de qualquer outra pessoa que tenha sido parte da coordenação desse esforço".

O presidente Donald Trump sofrerá consequências por isso?

As consequências até agora têm sido principalmente políticas. Logo em seguida, ele perdeu o apoio de vários membros de sua própria administração. A secretária de Transportes, Elaine Chao, renunciou ao cargo, seguida pela secretária de Educação, Betsy Devos. Vários outros assessores também deixaram o cargo.

Companhias de mídia social também reagiram aos eventos. O Facebook anunciou que impediria Trump de postar na plataforma e no Instagram, de sua propriedade, pelo menos até a posse do presidente eleito Joe Biden, em 20 de janeiro. O Twitter bloqueou a conta de Trump por 12 horas, embora o presidente tenha conseguido postar um vídeo nesta sexta-feira.

Vários políticos de ambos os partidos estão pedindo a rápida remoção de Trump do cargo. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, apelaram ao vice-presidente Mike Pence para remover Trump, invocando a 25ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

Como os eventos afetarão a posse de Joe Biden?

O esquema de segurança provavelmente será reforçado antes da posse, e a polícia está revisando seus planos para o dia. Uma cerca de mais de dois metros de altura foi erguida em torno do Capitólio, e os membros da Guarda Nacional devem permanecer nas ruas de Washington por pelo menos 30 dias.