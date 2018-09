Astronauta russo mostra buraco na Estação Espacial Internacional

Diário de um astronauta

Outro ponto de vista do infinito

"Quando as luzes vindas do observatório Cupola tingem de laranja o interior da estação espacial, eu posso dizer que estou sobre a África, mesmo sem olhar pela janela", tuitou Gerst. O deserto do Saara parece infinito – para quem está nele. Mas como mostra essa imagem da região na Líbia, até as dunas de areia têm começo e fim.

Autoria: Valentin Betz