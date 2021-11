Nos seus mais de cem anos de existência, a Associação Alemã de Castelos (Deutsche Burgenvereinigung) reúne informações sobre os castelos na Alemanha num cadastro nacional digital.

Conhecida também por seus castelos e fortalezas, a Alemanha preocupa-se com a preservação destas atrações turísticas. Ninguém sabe ao certo o número dessas construções no país, mas calcula-se que sejam entre entre 20 mil e 30 mil. Na Alemanha existem as expressões Burg (fortaleza com muralha, geralmente construída numa elevação junto a um rio) e Schloss (castelo, edificação monumental, com arquitetura artística, não necessariamente em local de difícil acesso). A Associação Alemã de Castelos começou a elaborar um cadastro nacional digital de todas as informações disponíveis sobre essas edificações na Alemanha.