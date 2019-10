As principais notícias do dia 28/10/2019

BRASIL

Bolsonaro lamenta eleição de Fernández na Argentina

Presidente diz que não vai cumprimentar o argentino, volta a ameaçar isolar o país do Mercosul e chama apoio a Lula Livre de afronta à democracia brasileira. Fernández e Bolsonaro trocaram farpas durante a campanha. Leia mais

Brasil um ano depois da eleição de Bolsonaro

Em 28/10/2018, brasileiros elegiam Jair Bolsonaro presidente. A polarização da sociedade diminuiu, enquanto governo perde popularidade, e a oposição, sua força. Analistas temem aumento de violações dos direitos humanos. Leia mais

Governadores da Amazônia pedem mais ajuda internacional

Em uma tentativa de se distanciar das posições do governo Bolsonaro, mandatários de estados da Amazônia brasileira se reúnem no Vaticano com cientistas e religiosos para discutir formas de preservar a floresta. Leia mais

"A Igreja sempre defendeu os direitos dos povos indígenas"

Em entrevista, Dom Erwin Kräutler, bispo emérito do Xingu, afirma que Sínodo para a Amazônia colocou indígenas no centro da atenção e que Igreja Católica vai exigir, como sempre fez, que o governo brasileiro os proteja. Leia mais

MUNDO

Alberto Fernández vence eleição presidencial na Argentina

Vitória da coalizão Frente de Todos marca o retorno do peronismo à Casa Rosada, com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. Presidente eleito convoca argentinos a enfrentarem juntos os "tempos difíceis" que virão. Leia mais

Opinião: Urnas respondem a promessas não cumpridas de Macri

Argentina elege mais uma vez o peronismo com uma chapa presidencial que gera grandes incógnitas. Mesmo assim, a incerteza não deixa espaço para receitas populistas, opina a jornalista Cristina Papaleo. Leia mais

Ataque diante de mesquita deixa dois feridos na França

Homem de 84 anos efetuou disparos após tentar incendiar templo muçulmano em Bayonne, no sudoeste do país. Leia mais

Opinião: Morte de Abu Bakr al-Baghdadi não resolve grandes problemas

O líder da organização terrorista "Estado Islâmico" está morto, e o presidente americano se gaba por essa "vitória". Mas o autoelogio é desmerecido, e não há muito a festejar, opina Carla Bleiker. Leia mais

Como Estados Unidos e Europa protegem seus informantes

Figura do "whistleblower", que está por trás do processo de impeachment de Trump, ganha nova proteção na UE. No Brasil, tal colaborador carece de garantias. Pacote anticrime de Moro inclui proposta sobre o tema. Leia mais

União Europeia concorda em adiar o Brexit até 31 de janeiro

UE aceita pedido do Reino Unido para estender mais uma vez o prazo para que o país deixe o bloco europeu. Contudo, divórcio pode ocorrer antes dessa data se o Parlamento britânico aprovar acordo de saída. Leia mais

Parlamento britânico rejeita novo pedido de Johnson para antecipar eleições

Primeiro-ministro afirma que vai reapresentar projeto na próxima terça-feira. Novo revés ocorre no mesmo dia em que a União Europeia concordou em adiar o Brexit mais uma vez. Leia mais

Polícia francesa encontra migrantes em caminhão em Calais

Autoridades descobrem oito pessoas com sintomas de hipotermia na traseira de veículo frigorífico que embarcava a caminho do Reino Unido. No fim de semana, polícia belga deteve outros dois caminhões com migrantes. Leia mais

