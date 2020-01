As principais notícias do dia 27/01/2020

Billie Eilish é a grande vencedora do Grammy 2020

Tributo de Alicia Keys e Boyz II Men

A apresentadora do Grammy, Alicia Keys, disse no início: "Estamos todos sentindo uma tristeza profunda porque hoje cedo Los Angeles, os EUA e o mundo inteiro perderam um herói." E continuou, emocionada: "E estamos aqui de coração partido na casa que Kobe Bryant construiu." Em seguida, Keys interpretou uma versão comovente da música "It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday" com Boyz II Men.