As principais notícias do dia 24/09/18

Retrospectiva 50 anos de Pink Floyd

Daqui para a eternidade

"The Mortal Remains of Pink Floyd" – "Os restos mortais de Pink Floyd" – é o título da exposição de uma banda que parece imortal: semanalmente, são vendidos 10 mil exemplares do álbum "The Dark Side of the Moon" (O lado escuro da Lua). Quem quiser penetrar ainda mais no mundo psicodélico da banda britânica pode fazê-lo até 10 de fevereiro de 2019 no espaço Dortmunder U, na cidade do oeste alemão.

Autoria: Katharina Abel (ca)