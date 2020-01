As principais notícias do dia 24/01/2020

MUNDO

Europa confirma primeiros casos de coronavírus

Ministério de Saúde da França afirma que três pessoas estão sendo tratadas pela doença que se originou na China, onde já matou 41. Autoridades dos EUA registram a segunda infecção em solo americano.Leia mais

Em meio a protestos, França encaminha reforma da Previdência

Gabinete do presidente Macron submete proposta ao Parlamento. Greves e protestos pelo país tentam garantir direitos trabalhistas e evitar que as pessoas tenham de trabalhar por mais tempo até se aposentarem.Leia mais

Opinião: Líderes em Davos compreendem que é hora de agir pelo clima

A mudança climática esteve no centro das atenções no 50º Fórum Econômico Mundial, como nunca antes. O mundo empresarial parece ter compreendido a urgência da situação, opina Manuela Kasper-Claridge.Leia mais

Auschwitz lembra a necessidade de combater o antissemitismo

Dezenas de líderes mundiais se reuniram em Jerusalém para comemorar o 75º aniversário da liberação do campo de extermínio. Em meio ao antissemitismo crescente na Europa e EUA, israelenses gostariam de ver mais ação.Leia mais

Soros investirá US$ 1 bilhão em rede acadêmica para combater autoritarismo

Filantropo diz que o projeto "mais importante e duradouro de sua vida" terá a missão de promover valores liberais e pensamento crítico a fim de frear "ditadores em formação". Ele ainda critica Bolsonaro e outros líderes.Leia mais

Merkel e Erdogan debatem futuro do acordo migratório com a UE

Em encontro em Istambul, chanceler federal alemã acena com aumento da ajuda europeia a Ancara. Presidente turco pede pressão internacional para que rebeldes líbios cumpram trégua acertada dias antes em cúpula em Berlim.Leia mais

BRASIL

Medo e revolta rondam Brumadinho um ano após a tragédia

Bombeiros ainda buscam por 11 das 270 vítimas atingidas pelo mar de lama que vazou da barragem da Vale em 25 de janeiro de 2019. Desastre continua fortemente presente na vida de familiares e sobreviventes.Leia mais

ALEMANHA

Corpo encontrado em Hamburgo é de brasileiro desaparecido, confirma polícia

Matheus Gabriel Amaro desapareceu em setembro após ir a uma casa noturna na cidade. Inquilino do apartamento onde estava o corpo está preso. Causa da morte do brasileiro ainda não foi divulgada.Leia mais

Homem abre fogo e deixa mortos no sudoeste da Alemanha

Ao menos seis pessoas morreram e duas ficaram feridas em ataque na pequena cidade de Rot am See. Suspeito de 26 anos é preso. Polícia acredita em motivação pessoal, já que vítimas seriam parentes do atirador.Leia mais

Alemães não querem ponto final na memória dos crimes nazistas

Pesquisa encomendada pela DW mostra que maioria da população da Alemanha dá grande importância à manutenção da memória do Holocausto. Mas tendência nos últimos anos é de retrocesso.Leia mais

ECONOMIA

Grandes empresas poderão salvar o mundo?

A economia mundial gera riqueza, assim como grande quantidade de gases de efeito estufa, desigualdade e perda de biodiversidade. Agora, companhias prometem resolver tais problemas. Mas elas realmente o farão?Leia mais

MEIO AMBIENTE

Segundo especialistas, fogo contribuirá para um dos maiores aumentos na concentração de dióxido de carbono em seis décadas. Níveis são similares ao existente entre 3 e 5 milhões de anos atrás.Leia mais