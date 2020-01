Homem abre fogo e deixa mortos no sudoeste da Alemanha

Seis pessoas foram mortas em um ataque a tiros na pequena cidade de Rot am See, no sudoeste da Alemanha, nesta sexta-feira (24/01), segundo informou a mídia alemã, citando a polícia local.

Um suspeito foi preso. Ele teria agido sozinho e possivelmente tinha relação com as vítimas. A motivação ainda não está clara, mas especula-se que tenha sido uma questão pessoal. Sua identidade não foi revelada.

O crime ocorreu por volta das 12h45min (8h45min no horário de Brasília), perto da estação ferroviária de Rot am See, cidade de pouco mais de 5 mil habitantes, no estado de Baden-Württemberg.

Outras duas pessoas ficaram gravamente feridas, segundo um porta-voz da polícia de Aalen, cidade próxima a Rot am See, citado pela imprensa alemã.

Ataques a tiro são uma ocorrência relativamente rara na Alemanha. Em outubro de 2019, um homem matou duas pessoas próximo a uma sinagoga na cidade de Halle, no leste alemão. Em julho de 2016, um adolescente matou nove pessoas e feriu 16 perto de um shopping em Munique, antes de cometer suicídio.

Em 2018, a polícia na Alemanha matou apenas 11 pessoas a tiros e feriu outras 34, de acordo com estatísticas divulgadas pela Escola Superior da Polícia de Münster.

Mais informações em instantes.

LE/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter