As principais notícias do dia 23/09/2019

MEIO AMBIENTE

"Nós temos apenas uma Terra", diz Merkel na ONU

Na conferência do clima, Merkel pede mais cooperação internacional para combater o aquecimento global. Chanceler também se reúne com Greta Thunberg. Com Brasil ausente, países decidem doar US$ 500 milhões para Amazônia. Leia mais

MUNDO

Países da UE fecham acordo sobre redistribuição de migrantes

Acordo foi alcançado entre Alemanha, França, Itália e Malta, mas precisa de aval de outros países do bloco. Tratado é vitória para italianos e malteses que queriam redistribuição na UE de resgatados no Mediterrâneo. Leia mais

Irã liberta petroleiro britânico capturado no Estreito de Ormuz

Mais de dois meses após apreensão, Teerã anuncia liberação do Stena Impero, que foi detido pela Guarda Revolucionária. Autoridades não informam quando embarcação segue viagem. Leia mais

Quebra da operadora britânica Thomas Cook cancela 600 mil viagens

Governo britânico inicia sua maior operação de repatriação em tempos de paz para o retorno dos 150 mil clientes britânicos do grupo. Empresa aérea alemã Condor diz que continua operando, apesar da falência da matriz. Leia mais

Trump admite ter falado sobre Biden com presidente ucraniano

Presidente dos EUA foi acusado de ter pressionado líder do país europeu a investigar ex-vice-presidente democrata e seu filho. Escândalo passa a alimentar pedidos de impeachment entre a oposição. Leia mais

BRASIL

Caso Ágatha reabre debate sobre endurecimento de leis anticrime no Brasil

Garota de oito anos morreu após ser atingida nas costas por bala perdida no Complexo do Alemão. Caso provoca comoção e reaviva discussão sobre abrandamento de penas a policiais responsáveis por mortes em trabalho. Leia mais

"Morte de Ágatha é evidência da política de uso da força letal no Rio"

Em entrevista, coordenadora da Rede de Observatórios da Segurança Pública afirma que caso revela erros e excessos da política de confronto policial intensificada no governo Witzel. Leia mais

Pesquisa mostra que 54% dos brasileiros veem aumento da corrupção

Transparência Internacional diz que é cedo para relacionar aumento da percepção da corrupção nos últimos 12 meses e atos do governo Bolsonaro. Estudo revela que 40% dos brasileiros receberam oferta para vender voto. Leia mais

Bachelet diz ter "pena pelo Brasil" após controvérsia com Bolsonaro

Presidente brasileiro fez elogios ao regime Pinochet, justificando morte do pai dela pela ditadura chilena. Alta comissária dos Direitos Humanos da ONU diz que a redução do espaço democrático não ocorre só no Brasil. Leia mais

____________________

Assistir ao vídeo 02:11 Compartilhar "A gente não aguenta mais ver mãe, pai e avô chorando" Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3Q7HU Caso Ágatha: "A gente não aguenta mais ver mãe, pai e avô chorando", diz representante da OAB

____________________