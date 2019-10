As principais notícias do dia 22/10/2019

BRASIL

A luta do clã Bolsonaro pelo controle do PSL

Após duas semanas de crise que rachou o partido do presidente, desfecho da batalha em torno da sigla ainda é incerto. Disputa de poder deve atrapalhar o andamento de reformas no Congresso.Leia mais

Marinha diz que óleo no Nordeste pode ter origem em navio irregular

Almirante afirma que investigações miram também 30 embarcações regulares de dez diferentes países. Segundo ele, não há indícios de envolvimento do governo venezuelano no vazamento que castiga praias brasileiras. Leia mais

MUNDO

Parlamento aprova acordo preliminar do Brexit, mas rejeita cronograma

Pela primeira vez, Câmara dos Comuns aceita bases de um pacto de separação com a UE. Mas deputados rejeitaram calendário para votação final proposto por Johnson e saída do bloco deve ser adiada mais uma vez. Leia mais

Netanyahu fracassa em nova tentativa de formar governo

Pela segunda vez em poucos meses, premiê israelense não consegue cumprir a missão de formar uma coalizão de governo. Agora é a vez de seu rival Benny Gantz se encarregar da tarefa e evitar novas eleições. Leia mais

Tribunal eleitoral da Bolívia aponta vitória de Evo Morales no primeiro turno

Anúncio gera tumultos entre eleitores, e rival Carlos Mesa classifica votação de fraude. Órgão eleitoral havia interrompido divulgação de resultados após números indicarem segundo turno. Leia mais

Irlanda do Norte legaliza aborto e casamento homossexual

Entra em vigor legislação aprovada por parlamentares britânicos que estende à nação o direito ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. No resto do Reino Unido, interrupção da gravidez é permitida desde 1967.Leia mais

ECONOMIA

Qual é o preço do Brexit para economia?

Incerteza de planejamento devido à indecisão em torno da saída do Reino Unido da União Europeia desagrada ao setor econômico. Como resultado, investimentos recuam, prejudicando tanto economia europeia quanto britânica. Leia mais

ALEMANHA

Fazendeiros promovem bloqueios em cidades alemãs

Dirigindo tratores, agricultores tomam vias urbanas para protestar contra pacote que visa reduzir uso de fertilizantes e banir glifosato. Organizadores expressam frustação com ambientalistas e com o acordo UE-Mercosul. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Metano, o gêmeo malvado do CO2

Reduzir as emissões de dióxido de carbono é um dos grandes desafios apresentados pela mudança climática. Agora, a ciência registra o aumento de um gás ainda mais nocivo, o metano. De onde vem esse adicional, não se sabe.Leia mais

ESPORTE

Coluna Halbzeit: Bayern – muita areia para pouco caminhão

Com baixo aproveitamento, o maior campeão da Bundesliga vive seu pior início de temporada desde 2010. A pergunta que se faz em Munique diz respeito à competência de seu treinador: seria o Bayern grande demais para Kovac? Leia mais

Clubes-empresa podem ser solução para o futebol brasileiro?

Projeto que deve ser votado neste mês na Câmara visa atrair investimentos para o esporte no país. Experiências estrangeiras mostram que há grandes riscos para os clubes. Na Europa, contudo, modelo alemão é referência. Leia mais

"É preciso parar a destruição da Amazônia", diz Sebastião Salgado

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Dinamarca: 'Arbejdsglæde' A palavra "arbejdsglæde" descreve a alegria que os dinamarqueses sentem em relação ao trabalho. O termo não existe somente em dinamarquês, mas também em sueco e em norueguês. Nos países nórdicos, obviamente, ter satisfação pessoal com o próprio trabalho é considerado mais importante que um salário alto ou uma carreira brilhante.

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Irlanda: 'Suaimhneas croi' Os irlandeses têm uma palavra própria para felicidade – não para o trabalho, mas mais para definir o momento em que um longo dia de trabalho finalmente chega ao fim. Esse sentimento de profunda satisfação que domina alguém quando se finaliza uma tarefa importante é expressado pelo termo gaélico "suaimhneas croi", que tem algo a ver com paz e coração.

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Espanha: 'Sobremesa' Se você quer ser bem visto por um espanhol, nunca deveria encerrar uma refeição logo depois que a comida acaba. Na Espanha, as pessoas apreciam a "sobremesa", que significa passar muito tempo tomando um café ou um digestivo depois de comer. Essa atividade pode até durar mais do que o próprio jantar, por exemplo.

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Suécia: 'Gökotta' Acordar de manhã cedo para escutar os pássaros é o que os suecos chamam de "gökotta". O termo é composto por "gök", que significa cuco, e "otta", que significa "matutino". Segundo os suecos, essa atividade traz um sentimento profundo de felicidade e alegria às pessoas durante o dia todo.

Cinco termos intraduzíveis para expressar felicidade Noruega: 'Utepils' Assim que os dias ficam mais longos e as pessoas começam a aproveitar os primeiros raios de sol após um longo inverno, um fenômeno curioso pode ser observado na Noruega. Gente de todas as idades (que podem beber legalmente) sai para aproveitar o clima bom e beber uma "utepils", ou "cerveja externa", consumida do lado de fora. Para os noruegueses, é um momento de alegria muito especial. Autoria: Antje Binder (rk)



