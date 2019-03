BRASIL

Prisão de Temer é sinal de força que pode se virar contra Lava Jato

Vista como reação a derrotas, espetacular prisão do ex-presidente da República pode se tornar um bumerangue para a força-tarefa da operação e atrapalhar a aprovação das reformas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Leia mais

Semana turbulenta provoca incerteza sobre a reforma da Previdência

Desgaste do governo com Congresso, desarticulação política, insatisfação com privilégios para militares, protagonismo da família Bolsonaro e nova ofensiva da Lava Jato colocam em dúvida sucesso da proposta. Leia mais

"Certificadora alemã agiu de forma criminosa em Brumadinho"

Em entrevista, promotor responsável por investigar desastre afirma que técnicos da alemã TÜV Süd tinham conhecimento dos riscos da barragem, mas a certificaram como estável por pressão da Vale. Leia mais

Sob suspeita nos EUA, glifosato segue inabalável no Brasil

Apontado como causador de câncer em julgamento na Califórnia, agrotóxico é o mais usado nas plantações brasileiras. Agronegócio acompanha com atenção. Leia mais

MUNDO

Nova Zelândia homenageia vítimas do massacre de Christchurch

Milhares de pessoas comparecem a solenidade em frente a uma das mesquitas que foram alvo do atentado. Tributos às 50 vítimas ocorrem por todo o país, que mostra unidade perante a tragédia. Leia mais

Presidentes sul-americanos criam novo bloco regional

No Chile, representantes de oito países da região, inclusive o Brasil, assinam declaração sobre fórum de desenvolvimento regional. Prosul substitui a Unasul, que desmoronou com a crise na Venezuela. Leia mais

O que são as Colinas de Golã e qual a sua importância?

Região foi ocupada por Israel em 1967 e é internacionalmente reconhecida como tal, apesar da posterior anexação. Síria quer recuperar o controle, o que pode estar ameaçado com o anúncio de Trump. Leia mais

Museu de Auschwitz pede a visitantes que não andem sobre os trilhos

Museu do antigo campo de concentração pede que visitantes evitem tirar fotos se equilibrando nos trilhos da ferrovia pela qual foi transportada mais de 1 milhão de vítimas do Holocausto. Leia mais

CULTURA

Filme sobre tragédia da Chape abre festival de cinema em Berlim

Documentário "Nossa Chape", que retrata o drama de sobreviventes e familiares dos mortos no acidente com o avião que transportava o time da Chapecoense, participa do festival internacional de filmes sobre futebol 11mm. Leia mais

Microplástico, o perigo minúsculo Pequeno como um grão de areia Microplásticos são pequenas partículas de plástico. Elas têm menos de cinco milímetros e são adicionadas a diversos produtos. O microplástico também é produzido pela decomposição de resíduos plásticos ou pela abrasão de pneus e de tecidos sintéticos durante a lavagem de roupas.

Microplástico, o perigo minúsculo Pasta de dentes com microplástico Vários fabricantes não se importam, e muitas pessoas não sabem: os pequenos pontos azuis na pasta de dentes são bolinhas de plástico. Elas auxiliam na escovação e na limpeza. Mais tarde essas bolinhas provavelmente vão parar no mar. Os tratamentos de esgoto não conseguem filtrar o microplástico.

Microplástico, o perigo minúsculo Cosméticos com muito plástico Bolinhas de plástico também estão presentes em esfoliantes ou em sabonetes líquidos. O consumidor não é informado adequadamente pelos fabricantes sobre a presença de plástico em seus cosméticos, e ambientalistas e também autoridades sanitárias reivindicam a proibição do microplástico.

Microplástico, o perigo minúsculo Fibras sintéticas viram microplástico A maior parte do microplástico espalhado pelo planeta é liberado por fibras sintéticas. Cerca de 60% das roupas contêm fibras sintéticas, e a tendência ao uso desse fio barato está aumentando rapidamente. Durante a lavagem de uma jaqueta de fleece são liberados até 1 milhão de fibras. Na Europa, cerca de 30 mil toneladas de fibras sintéticas vão para o esgoto todos os anos.

Microplástico, o perigo minúsculo Plástico na água potável O microplástico não polui apenas rios e oceanos – milhões de pessoas ingerem fibras de plástico invisíveis com a água da torneira diariamente. Pesquisadores americanos investigaram mais de 150 amostras de água da torneira em países dos cinco continentes e encontraram fibras de plástico microscópicas em 83% delas.

Microplástico, o perigo minúsculo Microplástico no mar Microplásticos são lcriados a partir da abrasão de plástico. Uma parte deles vai parar no mar. A principal origem são fibras sintéticas, seguidas de pneus, poluição urbana e marcação rodoviária. A parcela de microplástico proveniente de produtos de higiene pessoal é comparativamente pequena.

Microplástico, o perigo minúsculo Uma bomba-relógio O lixo plástico também se transforma em microplástico: uma sacola precisa de até 20 anos, uma garrafa plástica de até 450 para se decompor. Cada habitante do planeta "precisa", em média, de 60 quilos de plástico por ano. Nos Estados Unidos e na Europa Ocidental esse número ultrapassa 100 quilos. Cerca de 2% de todo o plástico produzido no mundo acaba no mar.

Microplástico, o perigo minúsculo Preso no plástico A maré de plástico atinge animais e pessoas, mas ainda não se sabe exatamente como. As pesquisas ainda estão no começo. O que está claro, no entanto, é que plástico e microplástico vão parar em todos os estômagos, causando a morte por inanição de animais aquáticos. Os riscos para a saúde humana ainda são desconhecidos.

Microplástico, o perigo minúsculo Menos plástico? Plástico é barato e prático para o dia a dia. Apesar disso, é crescente a discussão em todo o mundo sobre o que os políticos podem fazer: proibir sacolinhas, copos descartáveis e microplásticos em cosméticos, instituir a obrigação de reciclar ou criar um imposto sobre o plástico? Mas o melhor é cada pessoa adotar suas próprias atitudes para reduzir o consumo de plástico. Autoria: Gero Rueter (mo)



