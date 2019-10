As principais notícias do dia 21/10/2019

AMÉRICA LATINA

O que está por trás dos protestos no Chile?

Em poucos dias, um país rico e tranquilo se transformou num local fora de controle, com o governo recorrendo aos militares para impor a ordem. O que desencadeou a crise mais grave desde o retorno do Chile à democracia? Leia mais

"Estamos em guerra", afirma presidente do Chile

Em meio a intensos protestos, Sebastián Piñera diz que país enfrenta "inimigo poderoso e implacável". Governo põe milhares de soldados nas ruas de Santiago e outras cidades para conter atos, que já contam 11 mortos. Leia mais

Evo Morales deve enfrentar segundo turno na Bolívia

Resultados preliminares sugerem diferença de menos de dez pontos percentuais para o ex-presidente Carlos Mesa. Interrupção na divulgação da contagem de votos leva oposição a levantar suspeita de fraude eleitoral. Leia mais

Opinião: Bolívia vai colocar sua democracia à prova

Quer haja ou não segundo turno em 15 de dezembro, e independente de quem ganhe o pleito presidencial boliviano, nenhum partido contará com maioria absoluta. Será preciso buscar pactos e negociar, opina Julio Canto Ortiz. Leia mais

MUNDO

"Você está enchendo o meu saco": Clinton zomba de Trump

Parodiando a carta em que o presidente americano ameaça e lisonjeia Erdogan, instando-o a não ser um "boboca" ao invadir a Síria, democrata Hillary Clinton posta mensagem fictícia de Kennedy a Krushchev. Leia mais

Verdes obtêm ganhos históricos nas eleições suíças

Partidos ambientalistas geram "onda verde" no país e postulam participação na próxima formação de governo. Sigla populista de direita e anti-imigração se mantém como a maior força, apesar de perda significativa de apoio. Leia mais

Líbano aprova pacote de reformas em meio a protestos

Governo anuncia reformas e orçamento para 2020 sem a criação de novos impostos, na esperança de arrefecer exigências de renúncia do gabinete. Entre as medidas, redução de 50% do salário dos atuais ministros. Leia mais

BRASIL

Em reviravolta, Eduardo Bolsonaro conquista vitória em disputa no PSL

Filho de Jair Bolsonaro consegue apoio suficiente para assumir a liderança do partido na Câmara. Delegado Waldir reconhece derrota e ressalta que não é subordinado do presidente ou do governo. Leia mais

Por que os insetos são tão importantes? Planeta dos insetos De lindas borboletas a irritantes mosquitos, os insetos estão entre os seres vivos mais ricos em espécies no nosso planeta. São conhecidas quase 1 milhão de espécies. Entretanto, segundo um relatório do Conselho Mundial de Biodiversidade, em algumas regiões mais de 40% de suas espécies estão ameaçadas de extinção. Muitos não têm ideia de o que isso significa.

Por que os insetos são tão importantes? Incansáveis polinizadores Culturas como trigo ou arroz são polinizadas pelo vento, muitas outras precisam de insetos. Sem eles, os produtores de alimentos teriam sérios problemas. Os insetos ajudam na produção de 235 bilhões de dólares em alimentos ao ano. Na China, algumas árvores frutíferas já precisam ser polinizadas manualmente, porque faltam abelhas. Isso aumenta drasticamente o preço dos alimentos.

Por que os insetos são tão importantes? Comidas, roupas e remédios O desaparecimento dos polinizadores naturais significaria a ausência de muitos alimentos, incluindo a maioria das frutas e legumes, chocolate e café. Além disso, os polinizadores ajudam na produção das fibras usadas para fabricar roupas. E também são importantes na polinização de plantas medicinais.

Por que os insetos são tão importantes? Lixeiros da natureza Muitos insetos, como o escaravelho da foto, ajudam a decompor plantas mortas, carniça e fezes que, de outra forma, permaneceriam na natureza e apodreceriam. Sem insetos, haveria muito mais mau-cheiro ao nosso redor. E também a higiene sofreria.

Por que os insetos são tão importantes? Alimento para outros animais Os insetos são a principal fonte de alimento para muitos outros animais, incluindo anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Se a população de insetos diminuir, o número de seus predadores também será afetado. Os ornitólogos veem relação entre o declínio acentuado de certas espécies de aves no Reino Unido e o número cada vez menor de insetos.

Por que os insetos são tão importantes? Círculo vicioso As mudanças climáticas afetam principalmente insetos que demoram a se adaptar. Os zangões, por exemplo, gostam de frio, e o aquecimento global é um problema para eles. Insetos considerados pragas, no entanto, continuam se propagando, como a broca europeia do milho (foto), que pode destruir safras inteiras. Para combatê-la, são usados mais pesticidas, o que também afeta os insetos polinizadores.

Por que os insetos são tão importantes? Ameaça das monoculturas A agricultura intensiva é uma das principais razões para a mortandade de insetos na Europa. Fertilizantes, pesticidas e inseticidas ameaçam sua sobrevivência, assim como as monoculturas, ou seja, o cultivo de uma única planta numa grande área. Em consequência, os insetos perdem cada vez mais locais de refúgio e habitat, como prados com flores silvestres.

Por que os insetos são tão importantes? Refúgio para insetos Segundo especialistas, uma política agrícola mais sensível ao problema, com menos pesticidas e monoculturas, ajudaria a aumentar a população de insetos. Mais flores em jardins e cidades forneceriam alimento para abelhas e borboletas, e "hotéis de insetos", com troncos cheios de buracos, podem ser facilmente instalados em árvores e jardins, para oferecer refúgio a muitos desses importantes animais. Autoria: Jennifer Collins (rw)



