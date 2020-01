As principais notícias do dia 21/01/2020

MUNDO

Líbano tem novo governo apoiado pelo Hisbolá

Novo primeiro-ministro anuncia gabinete formado por acadêmicos e técnicos, mas protestos por reformas continuam no país. À beira do colapso, economia libanesa atravessa crise mais grave das últimas décadas.Leia mais

Em Davos, Trump chama ambientalistas de "profetas do apocalipse"

Presidente dos EUA elogia sucesso econômico de seu país e alfineta ativistas ambientais em discurso no Fórum Econômico Mundial. Greta Thunberg acusa líderes mundiais de fracassarem na luta contra a mudança climática.Leia mais

Sete questões sobre o processo de impeachment de Trump

Senado dos EUA dá início aos debates sobre a acusação que pode afastar o presidente americano do cargo. De formalidades a chances de condenação, confira pontos essenciais para entender o procedimento em curso no país.Leia mais

Ex-chefe da Interpol é condenado na China por corrupção

Meng Hongwei recebe pena de 13 anos e 6 meses de prisão por aceitar propinas e usar sua influência no governo chinês para obter benefícios ilícitos, adquirir propriedades e acumular bens ilegalmente.Leia mais

Espanha declara "emergência climática"

Medida prevê que governo envie ao Parlamento proposta de nova legislação sobre o clima no prazo de cem dias. Metas coincidem com as da União Europeia, incluindo zerar as emissões líquidas de carbono até 2050. Leia mais

O esquema de corrupção por trás da mulher mais rica da África

Angolanos querem investigação internacional sobre os casos de desvio de recursos envolvendo Isabel dos Santos, filha do ex-presidente do país. "Luanda Leaks" revelou conivência de nações como Brasil e Alemanha.​​Leia mais

BRASIL

Glenn Greenwald é denunciado pelo MPF

Sem ser investigado ou indiciado, jornalista é acusado de agir em conluio com hackers que invadiram telefones de autoridades como Moro e procuradores da Lava Jato. Defesa diz que ação é "instrumento de disputa política".Leia mais

"As pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer", diz Guedes

No Fórum Econômico Mundial de Davos, ministro da Economia afirma que "pior inimiga do meio ambiente é a pobreza" e destaca importância da reforma da Previdência e do ajuste fiscal. Desta vez, Bolsonaro não foi ao evento.Leia mais

Vale e TÜV Süd são denunciadas por homicídio doloso

Ministério Público denuncia ainda ex-presidente da Vale e outras 15 pessoas, além de pedir prisão cautelar de diretor da TÜV Süd na Alemanha. Conluio entre empresas levou à tragédia em Brumadinho, dizem investigadores.Leia mais

Bolsonaro anuncia criação do Conselho da Amazônia

Novo órgão sob a tutela do vice-presidente Hamilton Mourão visa coordenar ações dos ministérios voltadas para a defesa da região amazônica. Presidente também determina criação de Força Nacional Ambiental.Leia mais

O que está por trás da crise da água no Rio

Há três semanas, muitos cariocas lidam com água turva e malcheirosa saindo das torneiras, enquanto nos mercados o preço da água mineral assusta consumidores. Crise traz temor de consequências graves para saúde pública.Leia mais