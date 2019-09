As principais notícias do dia 20/09/2019

MUNDO

Protestos pelo mundo pedem ações contra mudanças climáticas

Manifestações iniciadas pelo movimento Greve pelo Futuro ocorrem em mais de 150 países, inclusive no Brasil. Em Berlim, 270 mil pessoas saíram às ruas. Greta Thunberg lidera manifestações em Nova York. Leia mais

ALEMANHA

Merkel anuncia pacote de 54 bilhões de euros para proteção do clima

Programa prevê combustível mais caro e aumento de taxas para viagens de avião, além da proibição de aquecedores a óleo. Por outro lado, viagens de trem devem ficar mais baratas. Ativistas dizem que a iniciativa é tímida. Leia mais

Empresas da Alemanha se unem contra as mudanças climáticas

Várias iniciativas empresariais pressionam políticos por mais proteção climática, prometendo começar por elas próprias. Trata-se apenas de marketing verde ou há uma intenção honesta por trás disso? Leia mais

BRASIL

PF indicia funcionários da Vale e da TÜV SÜD

Treze funcionários da mineradora e da certificadora alemã foram acusados pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documentos falsos relacionados com rompimento da barragem de Brumadinho. Leia mais

Vale é condenada a pagar R$ 11,8 mi a famílias de mortos de Brumadinho

Irmãos e esposa de um deles, grávida, estavam em pousada quando foram mortos pela lama. É a primeira sentença em ação individual sobre a tragédia movida contra a mineradora. Leia mais

Mudança na Lei Maria da Penha pode inibir denúncias de violência

Especialistas criticam mudança na lei que estabelece responsabilização financeira dos agressores em casos de violência doméstica, considerada populista. Receio de prejuízos à renda familiar pode desencorajar denúncias. Leia mais

ECONOMIA

Indústria brasileira: Áustria deve rever decisão sobre acordo UE-Mercosul

CNI afirma haver tempo para que Comissão Europeia e Mercosul "esclareçam" os Estados-membros do bloco sobre pontos do acordo. Fiesp aponta "demagogia" de parlamentares austríacos às vésperas de eleição nacional. Leia mais

Opinião: Acordo UE-Mercosul não morreu

Opositores do livre-comércio com a América do Sul se alegram por Áustria opôr obstáculos ao pacto da União Europeia com países sul-americanos. Mas esse não é o fim da história, opina jornalista Bernd Riegert. Leia mais

SAÚDE

Pesticidas teriam causado "síndrome de Havana"

Estudos clínicos sugerem que sintomas misteriosos que afetaram diplomatas americanos e canadenses em Cuba podem ter sido provocados por agentes neurotóxicos usados em pesticidas para combater mosquito da dengue. Leia mais

CIÊNCIA

Expedição científica passará um ano no Ártico

Missão inédita visa estudar efeitos das mudanças climáticas na região considerada o "epicentro do aquecimento global". Pesquisadores ficarão em navio encalhado no gelo. Leia mais

