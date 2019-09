As principais notícias do dia 19/09/2019

ECONOMIA

"Não" da Áustria ameaça acordo Mercosul-UE

Parlamento austríaco veta tratado de livre-comércio entre blocos europeu e sul-americano, entravando sua aprovação final. Para críticos, faltam sanções claras se floresta e clima não forem efetivamente protegidos. Leia mais

Como foi a privatização dos correios na Alemanha

Venda dos Correios do Brasil à iniciativa privada é prioridade do programa de desestatização de Bolsonaro. Na Alemanha, processo começou na década de 1990, de forma escalonada e sob proteção do governo durante transição. Leia mais

BRASIL

TSE rejeita ação de Bolsonaro contra jornal

Por sete votos a zero, tribunal considerou improcedentes as acusações do presidente contra a Folha de S.Paulo. Jornal havia revelado que empresários pró-Bolsonaro financiaram esquema de impulsionamento no Whatsapp. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Mais de 200 investidores internacionais pedem ações em defesa da Amazônia

Em declaração conjunta, investidores pedem que empresas adotem medidas para impedir desmatamento, alertando que colapso do ecossistema traria "perturbações graves ao setor agrário e a outras atividades econômicas". Leia mais

SAÚDE

Sistema de saúde alemão custeará exame de síndrome de Down

Exame de sangue pré-natal permite identificar diversas anomalias. Especialistas defendem acesso gratuito ao procedimento. Críticos temem o aumento da prática do aborto no país. Leia mais

Alemanha apura acúmulo "incomum" de malformações em bebês

Casos de recém-nascidos sem mãos na Alemanha causa alerta entre autoridades sanitárias. Médicos defendem criação de registro central no país, enquanto ministro da Saúde promete investigações, mas adverte contra pânico. Leia mais

MUNDO

A estratégia do Irã frente à pressão dos EUA

Teerã afirma não ter nada a ver com ataque de drones à Arábia Saudita. No entanto, observadores veem clara estratégia iraniana: aumentar a pressão no Oriente Médio para se opor à "pressão máxima" de Trump. Leia mais

Rival rejeita governo de unidade liderado por Netanyahu

Ex-militar Benny Gantz defende sua indicação como primeiro-ministro do novo governo de Israel. Seu partido superou o de Netanyahu por margem apertada, deixando o país mergulhado em novo impasse político. Leia mais

Ex-ditador tunisiano Ben Ali morre aos 83 anos

Antigo autocrata da Tunísia que comandou o país por 23 anos vivia no exílio após a sua queda na esteira dos primeiros protestos que desencadearam a Primavera Árabe de 2011. Leia mais

Justiça japonesa absolve acusados por desastre nuclear em Fukushima

Juiz considera que executivos da Tepco, que administrava a usina nuclear, não poderiam prever as dimensões do tsunami que devastou a região. Decisão gera revolta e deve ser alvo de recurso. Leia mais

Premiê canadense pede desculpas por foto considerada racista

Revista divulgou imagem de 2001 em que Justin Trudeau, candidato à reeleição, aparece com o rosto pintado de marrom numa festa à fantasia. Primeiro-ministro se apresenta como defensor de minorias étnicas do país. Leia mais

____________

O que fazer de graça em Berlim Aula de história no Parlamento Um dos melhores locais para aprender sobre a história alemã em Berlim é o Reichstag, a sede do parlamento federal. O ingresso para o terraço é de graça, assim como o guia de áudio que acompanha, mas visitantes aspirantes têm que se registrar online com bastante antecedência. Projetada por Norman Foster, a icônica cúpula de vidro no alto do edifício oferece vistas fantásticas da metrópole.

O que fazer de graça em Berlim A pé na capital alemã Orientar-se numa metrópole gigantesca como Berlim pode ser complicado. Então, por que não fazer um tour a pé? Melhor ainda: grátis! A oferta de "free walking tours" é grande, de locais clássicos como o Portão de Brandemburgo e o Muro de Berlim, a explorar a "street art" local ou simplesmente conhecer um dos bairros berlinenses característicos, os "kieze".

O que fazer de graça em Berlim Cantando no parque Para quem não resiste a entoar sua canção favorita de karaokê diante de uma plateia de simpáticos desconhecidos ou quer assistir a um show de talentos de graça, o Mauerpark é o endereço certo. Toda tarde de domingo, nos meses mais quentes do ano, turistas e moradores se unem para aplaudir os corajosos que sobem ao palco. Quem sabe, de lá sai o próximo ídolo pop da Alemanha?

O que fazer de graça em Berlim Pausa filarmônica A Philharmonie é uma opção de programa para a pausa de almoço. Todas as terças-feiras às 13h00, entre setembro e junho, a famosa sala de concertos berlinense oferece concertos de graça, em atmosfera íntima e relaxada. Como seu foyer só comporta 1.500 espectadores, vale a pena pôr em prática a proverbial pontualidade alemã e garantir o lugar bem cedo.

O que fazer de graça em Berlim Vista 360 graus Quem procura belas vistas panorâmicas de Berlim sem gastar nada deve se dirigir ao disputado bairro de Kreuzberg e galgar o ponto máximo natural da cidade: o topo do Viktoria Park, a 66 metros de altura. Além da vista, durante o verão pode-se também apreciar a cascata que corre colina abaixo, de aspecto espantosamente natural.

O que fazer de graça em Berlim Solene local de memória O centro de documentação da era nazista, intitulado Topografia do Terror, há anos é o memorial mais visitado da capital, tendo atraído quase 1,4 milhão de turistas em 2018. Na antiga sede da polícia secreta Gestapo e da organização paramilitar SS, aprende-se sobre a ascensão do Partido Nacional-Socialista ao poder e a extensão das atrocidades cometidas pelo regime em toda a Europa.

O que fazer de graça em Berlim Descanso e recreação ao ar livre Palco histórico de paradas militares e antigo aeroporto, o Tempelhofer Feld agora acolhe outro tipo de atividades: famílias fazendo churrasco, moradores com seus cães, ornitólogos amadores, jogging, skates, ioga ao ar livre, jardins comunitários e até um ou outro rebanho de ovelhas. Em 2010 a prefeitura entregou seus 386 hectares ao uso público. Dica: é um ótimo lugar para admirar o pôr-do-sol.

O que fazer de graça em Berlim Arte na linha do trem Hamburger Bahnhof é um museu de arte contemporânea localizado num antigo terminal ferroviário. Os tesouros do século 20 que abriga vão do célebre retrato de Mao Tsé-tung por Andy Warhol a obras de Marcel Duchamp e Gerhard Richter. Toda primeira quinta-feira do mês, a entrada é franca das 16h às 20h.

O que fazer de graça em Berlim Jazz sem pagar nada Berlim é uma metrópole musical, com numerosas salas de concerto e palcos de ópera. Mas se os preços são salgados demais, há uma alternativa: uma noitada espontânea num dos muitos jazz-clubs da cidade. Entre as alternativas, estão o B-flat, no bairro Mitte (quartas-feiras); o A-Trane, de Charlottenburg (sábados); e o Zig-Zag de Schöneberg (uma vez por mês).

O que fazer de graça em Berlim Uma olhada no futuro Inaugurado em 5 de setembro de 2019, o Futurium é o mais novo museu berlinense. Parte exposição, parte laboratório e parte fórum, ele coloca a questão: como queremos viver no futuro? Lá, os visitantes têm a chance de se informar sobre tecnologias futuras, inteligência artificial, comida sintética, novos materiais de construção e muito mais. Autoria: Evan Woodnorth (av)



