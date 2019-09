As principais notícias do dia 18/09/2019

O que fazer de graça em Berlim

Aula de história em arquitetura modernista

Um dos melhores locais para aprender sobre a história alemã em Berlim é o Reichstag, a sede do parlamento federal. O ingresso para o terraço é de graça, assim como o guia de áudio que acompanha, mas visitantes aspirantes têm que se registrar online com bastante antecedência. Projetada por Norman Foster, a icônica cúpula de vidro no alto do edifício oferece vistas fantásticas da metrópole.