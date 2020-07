As principais notícias do dia 13/07/2020

BRASIL



Brasil registra mais 733 mortes por covid-19

Número de óbitos no país se aproxima de 73 mil. Casos chegam a 1,88 milhão. Leia mais

PMs são afastados após policial pisar em pescoço de mulher negra em São Paulo

Governador João Doria diz que as cenas da ação "causam repulsa" e que é "inaceitável a conduta de alguns policiais". Leia mais

"Falta de investimento na infância é uma tragédia no Brasil"

Após 30 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, país falhou em tratar infância como política prioritária e em proteger menores da violência, avalia Mário Volpi, do Unicef e um dos idealizadores do ECA. Leia mais

Ex-assessor de Carlos Bolsonaro é efetivado na Funarte

Após exercer presidência da fundação interinamente desde maio, Luciano Barbosa Querido é oficializado no cargo, contrariando ação do MPF, que apontou falta de experiência e formação adequadas ao cargo. Leia mais

A luta anônima de três brasileiros contra sites de fake news

Atuando no anonimato desde maio, idealizadores do movimento Sleeping Giants Brasil estimam ter feito com que páginas propagadoras de notícias falsas tenham deixado de embolsar R$ 448 mil por mês. Leia mais

ALEMANHA

Polícia alemã tenta capturar "Rambo da Floresta Negra"

Mais de 100 agentes de segurança participam de operação para capturar homem vestido com roupas de camuflagem e armado de arco e flecha, que conseguiu desarmar um grupo de policiais e se apossar de suas armas. Leia mais

Ministro alemão: 2ª onda de coronavírus é perigo real mas evitável

Jens Spahn apela para que país se mantenha alerta, apesar do número relativamente baixo de infecções de covid-19 na Alemanha, ressaltando a importância de medidas de distanciamento e máscaras mesmo em viagens de férias. Leia mais

Merkel manifesta incerteza sobre aprovação de pacote

Chanceler federal da Alemanha sinaliza que plano de recuperação de 750 bilhões de euros ainda não deve ser aprovado em reunião de cúpula da UE nesta semana. "Os caminhos que temos de percorrer ainda são longos." Leia mais

Coluna Checkpoint Berlim: Escândalo nudista

Prefeitura de Lychen, ao norte de Berlim, proíbe a prática do nudismo entre banhistas na cidade, com multas de até 500 euros. Decisão causa revolta entre alguns moradores, além de ameaças anônimas de ataque. Leia mais

MUNDO

Presidente da Polônia é reeleito em segundo turno acirrado

Com 99% das urnas apuradas, comissão eleitoral diz que conservador Andrzej Duda venceu liberal prefeito de Varsóvia por pequena margem. Vitória do chefe de Estado deve consolidar supremacia do partido nacionalista PiS. Leia mais

África do Sul retoma restrições após explosão de casos de covid-19

País volta a ter toque de recolher e proibição de venda de bebidas alcoólicas, seis semanas após relaxamento. Cifra de casos diários vai a 12 mil, e 25% das mais de 4 mil mortes registradas ocorreram só na última semana. Leia mais

Com 35 mil vítimas, México supera Itália em mortes por covid-19

País se torna o quarto no mundo com mais óbitos pelo novo coronavírus. Presidente mexicano alega que ritmo de contágios está perdendo intensidade e acusa haver "outra pandemia", a "do alarmismo e da imprensa marrom". Leia mais

ECONOMIA

Crise do coronavírus é sem volta para economias emergentes?

Consequências da pandemia causam desaceleração sem precedentes em investimentos, comércio e turismo dos países em desenvolvimento. Brasil está entre os ameaçados de danos irreparáveis. Leia mais

