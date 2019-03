As principais notícias do dia 13/03/2019

Dez roteiros de férias na Alemanha

Arquitetura pitoresca

Desde 1990, quase cem cidades se unem através da Rota Alemã das Casas de Enxaimel, que vai do estuário do rio Elba, no norte, até o Lago de Constança, no sul. As casas como as da cidade de Celle (foto), na Baixa Saxônia, são o destaque do roteiro, que oferece ainda parques, locais históricos e rica culinária.

Autoria: Elisabeth Yorck von Wartenburg (rc)