As principais notícias do dia 11/10/18

As salas de concerto mais espetaculares da Europa

Aalto Theater, Essen, Alemanha

Para projetar as sinuosas fileiras de poltronas diante do palco e a forma assimétrica do auditório, o arquiteto finlandês Alvar Aalto se inspirou no antigo teatro de Delfos, na Grécia. Embora o projeto já estivesse pronto no fim dos anos 1950, a construção só começou em 1983. O prédio é considerado um ícone do modernismo clássico.