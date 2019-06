As principais notícias do dia 11/06/2019

BRASIL

Os possíveis efeitos das conversas vazadas de Moro

Divulgação de mensagens trocadas entre ex-juiz e procurador põe Lava Jato em situação delicada, trazendo o risco de anulação de processos. Especialistas divergem sobre existência de conluio entre instituições. Leia mais

Dallagnol é alvo de investigação disciplinar por conversas com Moro

Após vazamento de mensagens trocadas com atual ministro da Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público vai apurar se houve desvio de conduta ou falta funcional por parte do procurador da operação Lava Jato. Leia mais

Imprensa internacional destaca vazamento sobre Lava Jato

Principais jornais do mundo destacam revelação de mensagens atribuídas a Sérgio Moro e a procuradores da operação. Publicações ressaltam que escândalo abala credibilidade da condenação à prisão do ex-presidente Lula. Leia mais

"Para prender corruptos, foi necessária muita corrupção"

Em entrevista, cientista político trata revelações do "Intercept", que sugerem coluio entre Moro e procuradores, como as mais estarrecedoras desde o mensalão. Para ele, a reputação da Justiça brasileira sai arranhada. Leia mais

MEIO AMBIENTE

Alemanha e Noruega rejeitam mudanças na gestão do Fundo Amazônia

Em carta a ministros brasileiros, embaixadores defendem atual modelo do fundo bilionário financiado pelos países europeus. Governo Bolsonaro pretende alterar estrutura de governança e destino dos recursos. Leia mais

MUNDO

Autoridades russas retiram acusações contra jornalista

Ivan Golunov havia sido detido por suposto tráfico de drogas. Defesa e entidades falam em acusação fabricada para silenciar repórter, que investiga casos de corrupção. Policiais responsáveis por prisão são suspensos.Leia mais

Vaticano defende que gênero é o atribuído no nascimento

Documento da Igreja Católica pede ensino cristão sobre gênero nas escolas, rejeita termos como intersexo e transgênero e diz que homens e mulheres têm missão de procriar. Para grupo católico LGBT, texto encoraja ódio. Leia mais

ALEMANHA

Alemanha avança para proibir "cura gay"

Durante apresentação de parecer de comissão de especialistas sobre "terapias de conversão sexual", ministro da Saúde alemão diz que pretende enviar projeto de lei para ser votado no Parlamento ainda em 2019. Leia mais

Os 25 anos do fim do "parágrafo gay" na Alemanha

Lei da época do império que tipificava homossexualidade como crime foi retirada do Código Penal alemão apenas em 1994. Só então a relação entre pessoas do mesmo sexo deixou de ser oficialmente punível com prisão. Leia mais

ECONOMIA

Amazon se torna a marca mais valiosa do mundo

Com valor de 315 bilhões de dólares, gigante do comércio online supera Google e Apple e assume pela primeira vez o topo do ranking das 100 marcas mundiais mais valiosas. Asiáticas aumentam presença em 2019. Leia mais

