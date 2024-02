Durante a cúpula do G20 em Nova Déli, em setembro de 2023, Lula disse que ignoraria o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o líder russo, Vladimir Putin. "Se eu for presidente do Brasil, e se ele [Putin] vier para o Brasil, não tem como ele ser preso. Não, ele não será preso. Ninguém vai desrespeitar o Brasil." Dias depois, ele recuou: "Quem toma a decisão é a Justiça".