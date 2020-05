+ As últimas notícias sobre a pandemia de coronavírus +

Resumo desta segunda-feira (11/05):

Mundo tem quase 4,1 milhões de casos confirmados, 282,8 mil mortes e 1,4 milhão de recuperados

Brasil tem quase 162.699 casos, 11.123 óbitos e 64.957 mil recuperados

China reporta novos casos de covid-19 em Wuhan

Taxa de contágio sobe na Alemanha após alívio de restrições

07:55 - Taxa de contágio sobe na Alemanha após alívio de restrições

A taxa de contágio pelo novo coronavírus subiu na Alemanha pelo segundo dia consecutivo, em meio ao relaxamento das medidas de isolamento em todo o país.

Dados divulgados pelo Instituto Roberto Koch (RKI) – órgão responsável pelo controle e prevenção de doenças no país – divulgados nesta segunda-feira revelam que a chamada taxa de reprodução do vírus chegou a 1,13 no domingo, após o 1,1 registrado no sábado. Na sexta-feira, a taxa era de 0,83.

A taxa de reprodução indica o potencial de disseminação do vírus e é uma referência essencial para o trabalho do RKI, que lidera as pesquisas científicas sobre a pandemia na Alemanha. Os dados desta segunda-feira significam que cada pessoa infectada transmite a doença para uma outra pessoa. Quando a taxa é menor do que 1, isso significa que cada vez menos pessoas são infectadas, e o número total de contaminados diminui.

Os dados, segundo o RKI, servem como alerta e fazem com que seja necessário "observar com muita atenção o desenrolar dos acontecimentos nos próximos dias". Segundo o instituto, ainda não é possível dizer se "a tendência das últimas semanas de queda das novas infecções se manterá ou se haverá uma nova alta do número de casos".

05:00 - China reporta novos casos de covid-19 em Wuhan

A China reportou novas infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 em Wuhan nesta segunda-feira, após um mês sem novos casos na cidade, epicentro global da pandemia atual.

Cinco novos casos de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, foram confirmadas num distrito residencial de Wuhan, metrópole no centro da China onde o Sars-Cov-2 foi detectado pela primeira vez, no fim do ano passado, e que saiu do lockdown há cerca de quatro semanas.

As novas infecções aumentam os temores de que a China possa estar diante de uma nova onda de contágio. As cinco novas infecções em Wuhan vêm após um caso ter sido confirmado na cidade no domingo.

As autoridades emitiram ordens de permanência em casa e proibições de viagem em Shulan, cidade com cerca de 670 mil habitantes no nordeste do país, depois de três novas infecções terem sido confirmadas no local.

Após a doença ser detectada pela primeira vez em dezembro em Wuhan e se espalhar pela província de Hubei, onde a cidade está localizada, as autoridades impuseram restrições draconianas às viagens e à circulação no que parecia ter sido uma tentativa bem sucedida de conter o surto.

As medidas de confinamento foram relaxadas nas últimas semanas, após o governo local afirmar que a doença estava sob controle, sendo as viagens de e para a cidade permitidas novamente.

As autoridades locais afirmaram que todos os novos casos registrados em Wuhan são provenientes do mesmo complexo residencial e que um funcionário do distrito afetado foi demitido por esforços "insuficientes" de contenção do vírus. Foram também notificados 11 novos casos "assintomáticos" em toda a província de Hubei.

Resumo dos principais acontecimentos deste domingo (10/05):

EUA contabilizam 1.568 mortos em 24 horas

Três membros da força-tarefa da Casa Branca em quarentena

Alemanha permite visitas transfronteiriças por um dia

