Aos 29, lenda viva do Eintracht Frankfurt encerra carreira

Martin Hinteregger ergue a taça da Liga Europa em Frankfurt, em maio de 2022 Foto: Uwe Anspach/dpa/picture alliance

Martin Hinteregger, para surpresa geral, anunciou o fim de sua carreira como jogador profissional de futebol. O zagueiro, carinhosamente chamado de Hinti pelos fãs, na verdade já estava cogitando faz algum tempo colocar um ponto final na sua trajetória e pendurar as chuteiras.

No final do ano passado, quando, por força de uma contusão, não atuou por algumas partidas, sentiu "como a vida pode ser bonita sem ser pressionado o tempo todo". Foi assim que Hinti começou a pensar seriamente em tomar um novo rumo.

Em comovente depoimento ao canal de TV do clube, contou: "Eu me perguntava o que estava acontecendo comigo. As vitórias já não me traziam tanta alegria, e as derrotas pesavam três vezes mais que o normal. Cheguei a um ponto que não aguentava mais. Não conseguia nem pensar em ter que atuar por mais uma temporada. Agora que tomei a decisão de dar um fim à carreira e começar uma nova vida, posso dizer que estou muito feliz. Sinto que estou no caminho certo."

O anúncio do fim da carreira de Hinti surpreendeu muita gente, mas para o observador mais atento já havia sinais no horizonte de que Martin Hinteregger e o futebol profissional estavam em rota de colisão. Alguns fatores extra-campo apenas aceleraram a decisão tornada pública pelo jogador há alguns dias.

Desejo de viver como uma pessoa normal

Mesmo no momento do seu maior triunfo, no dia 14 de abril em Barcelona, Hinti não estava feliz. Ao final daquele memorável jogo, ele foi festejado como herói por mais de 30 mil torcedores do Eintracht que de pé aplaudiram o seu ídolo durante longos minutos. Ele foi o último a entrar no ônibus, mas já sabia que esse foi também um dos seus últimos grandes momentos no futebol.

O outro e último grande momento foi a festa da vitória em Frankfurt pela conquista do título da Europa League: "Eu curti muito esse nosso triunfo, porque pressentia que seria minha derradeira comemoração com essa fantástica torcida reunida na principal praça no centro da cidade."

Martin Hinteregger em partida do Eintracht contra o Barcelona, em abril Foto: Heiko Rhode/picture alliance

Basicamente pode-se dizer que Hinteregger já não conseguia mais conciliar as incontáveis exigências que o futebol profissional impõe a um jogador com a sua vida particular. O seu desejo de viver simplesmente como uma pessoa normal, sem ser observado, examinado e julgado o tempo todo, foi se tornando um imperativo categórico.

Em agosto do ano passado, o jogador publicou um livro contando 45 histórias da sua própria vida. Nos textos, transparece a sua dificuldade de suportar as permanentes cobranças do futebol profissional, e há passagens nas quais Hinteregger fala de suas crises de depressão.

Polêmica envolvendo ex-sócio

Os dirigentes do Eintracht Frankfurt preferiram ignorar e perdoar as extravagâncias de Hinti: sua incontinência verbal, sua indisciplina e suas longas rondas noturnas, algumas na véspera de um jogo. Eles toleraram muita coisa, afinal se tratava de um jogador fora de série.

Muita coisa foi perdoada, menos as relações de Hinteregger com seu ex-parceiro de negócios na Áustria, Heinrich Sickl. Trata-se de um político populista da extrema direita que publicou textos antissemitas no seu jornal, além de apoiar manifestações de grupos neonazistas e ter fortes ligações com o Movimento Identitário da Áustria.

Hinti acabou rompendo suas relações com Sickl e afirmou que de forma alguma compartilha do ideário do seu ex-sócio: "Lamento muito e peço desculpas. Quero dizer aqui com todas as letras: condeno veementemente a direita com suas ideias intolerantes e racistas."

Um dos melhores zagueiros da Bundesliga

De todo modo, o Eintracht Frankfurt perde um jogador de primeira linha, perde o seu chefão da defesa. Na última temporada, ele foi um dos melhores zagueiros da Bundesliga. Vai fazer falta também como líder em campo e ídolo da torcida. Seus carrinhos nos adversários eram festejados freneticamente pelos fãs.

Inesquecíveis foram também seus históricos momentos na Liga Europa em partidas decisivas: sua participação no gol de empate contra o Betis Sevilla e seu soberbo desempenho nas duas partidas contra o Barcelona.

Recentemente Martin Hinteregger confessou que, se um dia saísse do Eintracht Frankfurt, só iria jogar por um time: "Depois da minha carreira profissional vou atuar como atacante no SGA Sirnitz das divisões amadoras." O Sirnitz foi o primeiro time em que Hinti jogou, quando criança, e o seu retorno às origens pode se dar mais cedo do que se imaginava.

_________

Gerd Wenzel começou no jornalismo esportivo em 1991 na TV Cultura de São Paulo, quando pela primeira vez foi exibida a Bundesliga no Brasil. Atuou nos canais ESPN como especialista em futebol alemão de 2002 a 2020, quando passou a comentar os jogos da Bundesliga para a OneFootball de Berlim. Semanalmente, às quintas, produz o Podcast "Bundesliga no Ar". A coluna Halbzeit é publicada às terças-feiras.

O texto reflete a opinião do autor, não necessariamente a da DW.