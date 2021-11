Annegret Kramp-Karrenbauer

Boletim de Notícias (27/08/21)

Ramo afegão do "Estado Islâmico" reivindica autoria de atentados nos arredores do aeroporto de Cabul que mataram dezenas de pessoas. Biden, promete retaliação, mas mantém retirada americana do Afeganistão em 31 de agosto. Ouça estes e outros destaques desta sexta-feira.