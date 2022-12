Andrew Tate é preso sob suspeita de estupro e tráfico humano

O influenciador digital britânico-americano Andrew Tate foi preso na Romênia juntamente com seu irmão e outras duas pessoas por suspeita de tráfico humano, estupro e criação de uma facção de crime organizado, informou a mídia romena nesta sexta-feira (30/12). O grupo, suspeito de uma rede de tráfico humano que forçava as vítimas a gravar material pornográfico, deve ficar detido por 24 horas, período que pode ser estendido pela Justiça para 30 dias.

Ex-lutador profissional de kickboxer, Tate, de 36 anos, foi banido de várias redes sociais por seus comentários misóginos e por espalhar discursos de ódio. Ele ficou conhecido em 2016, ao ser expulso do Big Brother britânico por um vídeo que parecia mostrá-lo atacando uma mulher. Nesta semana ele voltou às manchetes ao ser ironizado pela ativista ambiental Greta Thunberg.

Segundo a Direção de Investigação de Crime Organizado e Terrorismo da Romênia (DIICOT, na sigla em romeno), as vítimas eram aliciadas pelos dois "cidadãos britânicos", que alegavam querer iniciar uma relação amorosa com elas. Depois, as levavam para uma casa nos arredores de Bucareste, onde as vítimas eram mantidas à força, explorados sexualmente e filmadas.

Segundo a DIICOT, os quatro suspeitos formaram um grupo organizado em 2021, "com o objetivo de cometer crimes de tráfico de humanos em território romeno, mas também em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido". Até agora, as autoridades romenas identificaram seis vítimas.

Polêmica entre Tate e Greta Thunberg

No início desta semana, Tate foi ridicularizado por Greta Thunberg depois que ele a marcou em uma postagem no Twitter e se gabou de possuir 33 carros, entre eles um Bugatti e duas Ferraris, com "enormes emissões" de gás carbônico. Ele então perguntou o e-mail da jovem para enviar a lista completa dos veículos.

Greta respondeu de forma irônica: "Sim, por favor, me esclareça. Envie-me um e-mail para smalldickenergy@getalife.com". O endereço de e-mail falso ironiza Tate, afirmando que ele não tem o que fazer e possui energia de quem tem pênis pequeno.

Tate voltou a responder o post de Greta tentando ridicularizá-la, dessa vez com um vídeo em que fuma um charuto e recebe pizzas entregues em caixas que, segundo ele, não são recicláveis.

Após a prisão, pipocaram na internet especulações de que o QR code nas caixas das pizzas teria sido o responsável por ajudar as autoridades a localizarem Tate e o irmão, Tristan. A Romênia nega, mas admite que são "especulações divertidas".

Greta não perdeu a oportunidade e postou após a prisão de Tate: "Isto é o que acontece quando você não recicla suas caixas de pizza".

